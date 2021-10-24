Sevan Nişanyan Yunanistan’da istenmeyen adam ilan edildi: Sebep yer adları sözlüğü mü?

Yunanistan’da sürgünde yaşayan yazar Sevan Nişanyan YouTube kanalından yaptığı açıklamada Yunanistan’ın kendisini “istenmeyen adam” ilan ettiği için, turistik gezi dolayısıyla gittiği Arnavutluk’tan dönüşünde ülkeye alınmadığını bildirdi.

Yunan yetkililerin bu kararı neden aldıklarını “devlet sırrı” olduğunu gerekçe göstererek bildirmediklerini ifade eden Nişanyan, olaya ilişkin şu yorumlarda bulundu: “Ulusal güvenlik açısından riskli kişi olduğum, bu nedenle Yunanistan’a giremeyeceğim, sebeblerinin ise devlet sırrı olduğunu beyan ettiler. Tahminimce şu haftalık yaptığım yayınlar Türkiye Cumhuriyeti Devletini veya o devletteki bazı kişileri rahatsız ediyor ve bu rahatsızlıklarını Yunan devletine ilettiler.”

Nişanyan kendisinin Yunanistan’a giriş yasağı getirilmesinin bir başka muhtemel nedenini ise Anadolu için yaptığı çalışmaya benzer şekilde Yunanistan’daki yerlerin de tarihte kaydedilmiş adlarını araştırması olarak gösterdi. Nişanyan geçen sene Kuzey Yunanistan ve Bulgaristan’ın yer adlarını da haritaya geçirdiğini, bu yer adlarının çok büyük bölümünün Türkçe olduğunu, kuzey Yunanistan’daki yerlerin yaklaşık yarısının Türkçe, yarısının Bulgarca olduğunu, o bölgede Yunanca yer adlarının hemen hemen bulunmadığını, Yunan hükümetinin bundan rahatsız olduğunu düşündüğünü kaydetti.

SEVAN NİŞANYAN KİMDİR?

21 Aralık 1956 tarihinde İstanbul’da doğan Nişanyan, Pangaltı Mıhitaryan Ermeni Okulu’nda ilköğrenimini tamamladıktan sonra Işık lisesi ve Robert Lisesi’nde tamamladı. Yale Üniversitesi’nde felsefe, Columbia Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi okudu.

1984-1985 yıllarında Commodore 64 adlı kişisel bilgisayarı (PC) Türkiye’ye getiren firmanın kurucusu ve yöneticisi oldu. 1998 yılında Türk turizmine kitle turizmi dışında yeni bir yön kazandırma çabası olarak görülebilecek “Küçük Oteller Kitabı” adlı kitabı yayımladı.

Türkçenin etimolojisi üzerine ilk kapsamlı bilimsel çalışma olan “Sözlerin Soyağacı: Çağdaş Türkçenin Etimolojik Sözlüğü” adlı çalışmasının ilk baskısı 2002 yapıldı. Yine kelimelerin kökenine ilişkin makalelerini içeren “Elifin Öküzü ya da Sürprizler Kitabı” adlı ayrı bir kitabı da bulunmaktadır.

Birikim dergisinde ve The New York Times’ta yazıları yayınlandı. 2004 senesinde İnsan Hakları Derneği tarafından verilen Ayşenur Zarakolu Özgür Düşünce Ödülü’ne layık görüldü. Agos gazetesindeki köşe yazarlığı yaparken diğer yandan 2008-09 yılları arasında Taraf gazetesinde “Kelimebaz” adıyla dil ile ilgili köşe yazıları yazdı. 2008 senesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş dönemine ilişkin eleştirel görüşlere yer verdiği “Yanlış Cumhuriyet: Atatürk ve Kemalizm Üzerine 51 Soru” isimli kitabı yayınlandı.

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1995 yılında eşi Müjde Nişanyan ile birlikte İzmir’in Selçuk ilçesinin Şirince köyüne yerleşen Sevan Nişanyan, bu köyde geleneksel mimari dokuyu korumak ve canlandırmak için yaptığı çalışmalarla tanındı. Eski köy evlerini geleneksel tarzda onararak oluşturduğu Nişanyan Evleri adlı otel 1999’da işletmeye girdi. Şirince’de inşa ettiği taş binalar mühürlenen Nişanyan, mührü söküp inşaata devam edince iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha önce de onanan hapis cezaları buna eklenince, toplam cezası 11 yıl 5 aya yükseldi. 2017’de Foça Açık Cezaevi’nden firar ederek Yunanistan’ın Samos adasında sürgün hayatına başladı.

https://kronos34.news/tr/sevan-nisanyan-yunanistanda-istenmeyen-adam-ilan-edildi-sebep-yer-adlari-sozlugu-mu/