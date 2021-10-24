#OsmanKavala Üzerinden Antisemit Mesajlar – Serdar Korucu

ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda’nın Ankara’daki büyükelçiliklerinden 18 Ekim’de, iş insanı Osman Kavala’nın tutukluluğunun 4. yıldönümünde paylaşılan mesaj gündemdeki yerini koruyor.

Kavala’nın serbest bırakılması için Türkiye’ye çağrıda bulunan açıklama sonrası bu ülkelerin büyükelçileri 19 Ekim sabahı Dışişleri Bakanlığı’na çağırılmıştı. Dışişleri’nden yapılan açıklamada, büyükelçilerin açıklamaları “hadsiz” olarak nitelenirken, 21 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika gezisinden dönüş yolunda elçilerin gönderilebileceğine dair ilk işareti vermişti. Erdoğan iki gün sonraysa mesajını daha da netleştirerek Dışişleri’ne elçilerin “istenmeyen kişi” ilan edilmesi için talimat verdiğini söyledi.

Açıklamaların ardından Osman Kavala yeniden sosyal medyanın da gündemine gelirken paylaşılan mesajlar arasından antisemit içerikliler de yer alıyor.

https://www.avlaremoz.com/2021/10/24/osmankavala-uzerinden-antisemit-mesajlar-serdar-korucu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=osmankavala-uzerinden-antisemit-mesajlar-serdar-korucu