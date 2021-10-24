Majak Toşikyan ile Erol Büyükburç neden aralarında Ermenice konuşuyorlardı

Majak Toşikyan ile Erol Büyükburç neden aralarında Ermenice konuşuyorlardı

Türk Pop Müziği 1970’li yıllardan itibaren gelişmeye başladı. Pop müziğin gelişmesinde etkili olan isimlerden biri de Cenk Taşkan oldu. Peki o dönemde Türk müziği nasıldı, Erol Büyükburç ile Cenk Taşkan nasıl tanıştı, aralarında hangi dili konuşuyorlardı ? Tüm bu sorular ve daha fazlası kitabın yazarı Vercihan Ziflioğlu’nun anlatımıyla Cenk Taşkanı’ın hayatının anlatıldığı kitapta, Vercihan Ziflioğlu Odakitap editörü Cansu Karakuş’un sorularını yanıtladı.

https://odatv4.com/kultur-sanat/majak-tosikyan-ile-erol-buyukburc-neden-aralarinda-ermenice-konusuyorlardi-219897