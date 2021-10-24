Majak Toşikyan ile Erol Büyükburç neden aralarında Ermenice konuşuyorlardı
Türk Pop Müziği 1970’li yıllardan itibaren gelişmeye başladı. Pop müziğin gelişmesinde etkili olan isimlerden biri de Cenk Taşkan oldu. Peki o dönemde Türk müziği nasıldı, Erol Büyükburç ile Cenk Taşkan nasıl tanıştı, aralarında hangi dili konuşuyorlardı ? Tüm bu sorular ve daha fazlası kitabın yazarı Vercihan Ziflioğlu’nun anlatımıyla Cenk Taşkanı’ın hayatının anlatıldığı kitapta, Vercihan Ziflioğlu Odakitap editörü Cansu Karakuş’un sorularını yanıtladı.
https://odatv4.com/kultur-sanat/majak-tosikyan-ile-erol-buyukburc-neden-aralarinda-ermenice-konusuyorlardi-219897
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