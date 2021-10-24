İstanbul’da Yahudilerin Ayak İzleri’nin peşinde

SergidenYahudilerin yaşadığı şehir ve semtlerde çekilen fotoğrafları bir araya getiren “Yahudilerin Ayak İzleri” sergisi, “Yahudi geçmişinin bize öğrettikleri”ne odaklanıyordu ve “yüz yüze” idi.Sergiyle aynı adı taşıyan belgesel de gün boyunca gösterildi.

*Bakkalların süpermarketlere yenik düşmediği zamanlardı. Halkın esnaftan alışveriş yaparken, eşliğinde keyifli de bir sohbet yaptığı günlerdi. Yahudi nüfusunun çok yüksek olduğu o dönemlerde bakkal, kasap, manav, balıkçı, zahireci, peynirci de Yahudi’ydi.Laurence Salzman Arşivinden, Mordo Funes ve Selim Rıfat Tekirdağ’daki bakkal dükkânlarında, 1980’li yıllar

*Berta Penso ve arkadaşları okulun çay partisinde kız kıza eğlenirkenBerta Penso Albümünden,

Çanakkale, 1950’li yıllar



*Sokaktan geçen dondurmacılar, macuncular, çerez ve şekerleme satanlar da çocukların favorisiydi elbette. Köşeden dönmeleri dört gözle beklenirdi. Özellikle yaz mevsiminde sokaklarda dondurma satan dondurmacılar…Dondurmacı Sabetay NasiŞalom Gazetesi Arşivi, İstanbul, 1950’li yıllar