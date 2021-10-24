İstanbul’da Yahudilerin Ayak İzleri’nin peşinde

Yahudi Kültürü Avrupa Günü bugün kutlandı. “Yahudilerin Ayak İzleri” sergisi ve Judeo İspanyol ezgiler 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi’ndeydi.
Yahudi Kültürü Avrupa Günü, bugün (24 Ekim) İstanbul Beyoğlu’ndaki Neve Şalom Sinagogu ve Kültür Merkezi ile 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi’nde kutlandı.
Bu yılki teması “Diyalog” olan gün kapsamında; Türkiye Musevilerinin kültürü ve gelenekleri etkinliklerle tanıtıldı. Bir bölümü çevrimiçi düzenlenen etkinliklerden ikisi “yüz yüze” katılıma açıktı.
|Zaman ve Mekân İçinde Yahudilik
Fotoğrafçı Alberto Modiano, ziyaretçilere sergiyi gezdirdi.
“Bu projedeki fotoğraflar, Yahudi bayramlarıyla başlıyor. İlk bayramımız Pesah, yani İsrailoğulları’nın Mısır’dan çıkışı. Sekiz yıl boyunca çölde yaşıyorlar ve bu süre boyunca ekmeklerini hamurlayacak fırsat bulamadıkları için ‘hamursuz’ yiyorlar. Pesah Sederi’nden fotoğraflar da burada.”
Çevrimiçi etkinlikler yıl boyunca erişimde
Türkiye’de Avrupa’nın 35 ülkesiyle birlikte 2001’den beri kutlanan Yahudi Kültürü Avrupa Günü’ne ilişkin çevrimiçi etkinlikler müzenin internet sitesinden yıl boyunca izlenebilecek.
İzleyiciler, 21 yüzyıldır bu topraklarında yaşayan Yahudilerin kültürü, ezgileri, hikâyeleri, kaybolmaya yüz tutan dilleri Judeo İspanyol (Ladino) ve Sefarad Mutfağı hakkında bilgi edinebilecek.
|SergidenYahudilerin yaşadığı şehir ve semtlerde çekilen fotoğrafları bir araya getiren “Yahudilerin Ayak İzleri” sergisi, “Yahudi geçmişinin bize öğrettikleri”ne odaklanıyordu ve “yüz yüze” idi.Sergiyle aynı adı taşıyan belgesel de gün boyunca gösterildi.
*Bakkalların süpermarketlere yenik düşmediği zamanlardı. Halkın esnaftan alışveriş yaparken, eşliğinde keyifli de bir sohbet yaptığı günlerdi. Yahudi nüfusunun çok yüksek olduğu o dönemlerde bakkal, kasap, manav, balıkçı, zahireci, peynirci de Yahudi’ydi.Laurence Salzman Arşivinden, Mordo Funes ve Selim Rıfat Tekirdağ’daki bakkal dükkânlarında, 1980’li yıllar
*Berta Penso ve arkadaşları okulun çay partisinde kız kıza eğlenirkenBerta Penso Albümünden,
Çanakkale, 1950’li yıllar
*Sokaktan geçen dondurmacılar, macuncular, çerez ve şekerleme satanlar da çocukların favorisiydi elbette. Köşeden dönmeleri dört gözle beklenirdi. Özellikle yaz mevsiminde sokaklarda dondurma satan dondurmacılar…Dondurmacı Sabetay NasiŞalom Gazetesi Arşivi, İstanbul, 1950’li yıllar
Yağmurda bando
Yahudi Kültürü Avrupa Günü etkinliklerinden biri de Judeo İspanyol ezgilerden oluşan bando konseriydi.
Müze önündeki konser, yağmura karşın çok sayıda dinleyicinin ilgisini topladı.
https://m.bianet.org/bianet/toplum/252269-istanbul-da-yahudilerin-ayak-izleri-nin-pesinde
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