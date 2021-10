Azerbaycan’da kurulan tarım parkına Aydın’dan da makine gönderiliyor

Aydın’da faaliyet gösteren firma, Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan’ın Zengilan şehrine modern teknolojilerle kurulan tarım parkı için toprak işleme makineleri göndermeye başladı. Ferdi Uzun Aydın’da faaliyet gösteren firma, Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan’ın Zengilan şehrine modern teknolojilerle kurulan tarım parkı için toprak işleme makineleri gönderiyor. Azerbaycan ve Türkiye, Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan’da yıllardır atıl kalan arazileri birlikte tarıma hazırlıyor. Zengilan şehrine bağlı Ağalı köyünde bölgenin ilk “akıllı köy”ünün inşa edileceği proje kapsamında Türk şirketlerinin de katkısıyla kurulan tarım parkı da yer alıyor. Tarım parkında ekin alanları, seralar, büyükbaş hayvan çiftliği ve meyve bahçeleri olacak. Tarım parkı ile hem bölgede hayatın yeniden canlanmasına katkı sağlanması hem de daha verimli tarımsal üretim gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Aydın’da faaliyet gösteren firma da Zengilan’da kurulan tarım parkı için toprak işleme makineleri göndermeye başladı. Söke ilçesindeki Efe Ziraat Aletleri firmasının sahibi Mehmet Akkın, AA muhabirine, babasının 50 metrekarelik atölyede tarım aletlerini tamir ederek iş hayatına başladığını, kendisinin de mesleği burada öğrendiğini söyledi. Babasının vefatının ardından atölyeyi tarım aletleri üreten fabrikaya dönüştürdüğünü belirten Akkın, iç piyasada taleplerin artması üzerine kapasiteyi 5 bin metrekareye çıkardıklarını anlattı. Yaklaşık 5 yıl önce yurt dışına açıldıklarını, aralarında Almanya, Fransa, İtalya’nın da bulunduğu 40 ülkeye ihracata başladıklarını dile getiren Akkın, “Çiftçinin en iyi şekilde kullanabileceği, yakıt ve zaman tasarrufu sağlayan makineler üretiyoruz. Tarımda doğru ekipman önemli, çiftçi düşük maliyet istiyor. Aldığımız radikal kararlar sonunda 5 yılda 40 ülkeye ihracat yapan ve dış satımını her sene artıran bir firma haline geldik. İnşallah dış pazarda ülkemize daha çok döviz kazandırarak yolumuza devam etmek istiyoruz.” dedi. “Ata topraklarına yeniden kavuştuk”

İhracatlarında bu yıl en fazla payın Azerbaycan’a ait olduğuna dikkati çeken Akkın, Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan şehrine yapılan tarım parkı için toprak işleme makineleri göndermeye başladıklarını ifade etti. Akkın, şöyle devam etti: “Azerbaycan’ı anlatırken tüylerim diken diken oluyor. O kadar çok mutluyum ki anlatamam çünkü ata topraklarına yeniden kavuştuk. Bakir araziler şu an Azerbaycan ekonomisine katıldı. Tarımın ön plana çıktığı dönemde bu gerçekten çok önemli hale geldi. Şu an yeni açılan topraklar bize öyle bir ivme kazandırdı ki Azerbaycan’a yaptığımız ihracatı 10’a katladık. Bu yıl 800 bin dolarlık bir ürünü oraya gönderiyoruz.” Üretimlerinin yaklaşık yüzde 60’ını ihracata gönderdiklerini anlatan Akkın, gelecek yıl 20 bin metrekare alanda yeni bir fabrika kurarak daha fazla ülkeye ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. AA