Ahmet Aydın: “Ermenistan İyi Niyetli Olursa İlişkiler Düzelir”

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AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı “Teşkilat Akademisi” eğitimleri programı Iğdır, ‘da başladı.

Bu kapsamda Iğdır’a gelen AK Parti Adıyaman Milletvekili / AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, Iğdır’da esnaf ziyareti yaparak sorunları dinledi.

Daha sonra Genel Merkez AR-GE Başkanlığının düzenlediği Teşkilat Akademisi programı icin Kültür merkezine geçen Ahmet Aydın, burada gazetecilerin sorunlarını cevapladı.

Bir gazetecinin sınır kapısı ve Zengezur koridoru ile ilgili sorusuna şu cevabı verdi:” Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda tavrı belli. Zengezur koridoru önemli şartlar oluşursa açılacak. Karşı tarafın tavrı da önemli. Nahcıvan, İran ve Rusya bu işten faydalanacaktır. Iğdır, Kars ve Ağrı da faydalanacaktır. Ermenistan’ın Azerbaycan ile olan ilişkileri düzelirse, ülkeler arasında düşmanlık devamlı olmaz. Ülkelerin milli menfaatleri ve ikili ilişkileri önemlidir. Ermenistan işgal ettikleri topraklardan tamamen çekilirse dostane yaklaşırsa sözde değil özde diplomatik ilişkiler kurarsa iyi niyetli olursa ikili ilişkileri yeniden tesis edebiliriz. Her şey Ermenistan’ın iyi niyetine bağlı” dedi

AK Parti Adıyaman Milletvekili / AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın’a İl başkanı Ali Kemal Ayaz, Belediye başkan yardımcısı Ferdi Turan ve Başkan yardımcısı Umut Yılmaz eşlik etti.

http://www.guvengazetesi.com.tr/ahmet-aydin-ermenistan-iyi-niyetli-olursa-iliskiler-duzelir/4921/



