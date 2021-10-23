O kitap tartışma yarattı: “Türk Devrimi’ni savunmaktır”

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Kırmızı Kedi’den çıkan Talat Paşa kitabı tartışmaları beraberinde getirdi. Bazı isimler Talat Paşa’yı hedef alırken yayınevinden yanıt gecikmedi.

Kırmızı Kedi Yayınevi’nden Feyziye Özberk’in yazdığı Talat Paşa kitabı çıktı.

Kitap, Türk devrimine damga vuran İttihat ve Terakki’nin önderlerinden Talat Paşa’nın hayatını, siyasi düşüncelerini ve Talat Paşa’nın genç Cumhuriyet’e yansımalarını anlatıyor.

Kitabın tanıtımında şu ifadeler yer alıyor:

“1908’de başlayan köklü siyasal, toplumsal ve ekonomik değişmeler bir devrimdir.

Cumhuriyet, Talât Paşa’nın ve Atatürk’ün bizlere mirasıdır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli, Talât Paşa’nın önderliğinde İttihatçılar yani Jön Türkler tarafından atılmış; bina yine bir Jön Türk olan Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde Kemalistlerce tamamlanmıştır. Bu tarihi sürece damgasını vuran en önemli iki ad: Talât Paşa ve Atatürk’tür. Mustafa Kemal Atatürk bu temel tarihi gerçeği bir cümleyle belirtiyor: ‘Eğer Meşrutiyetler olmasa idi, Cumhuriyet olamazdı.’

Talât Paşa bir örgüt ustasıdır. İttihat ve Terakki’nin beynidir. Simgesidir. Daha doğrusu her şeyidir. Talât Paşa, devrimci bir siyasi örgütü oluşturan, yöneten, geliştiren ve iktidar yolunu açan liderdir. Oluşturduğu örgütlenmeyle Milli Mücadele’ye yaygın bir destek sağlamış, dayanak olmuştur. Milli Mücadele’nin kadrolarının önemli bir kesimi Talât Paşa’yla omuz omuza mücadele etmiş, o ateş içinde pişmişlerdir.”

TALAT PAŞA’YI HEDEF ALDILAR

Kitap, sosyal medyada tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kırmızı Kedi Yayınevi, sosyal medya hesabından kitapla ilgili, “1908’de başlayan köklü siyasal, toplumsal ve ekonomik değişmeler bir devrimdir. Cumhuriyet, Talât Paşa’nın ve Atatürk’ün bizlere mirasıdır. Feyziye Özberk, oluşturduğu örgütlenmeyle Milli Mücadele’ye yaygın bir destek sağlayan Talât Paşa’yı anlatıyor…” ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Merkezi Washington DC’de bulunan Amerikan Ermeni Asamblesi’nin Doğu ve Kafkas Uzmanı Alin Ozinian, Kırmızı Kedi’nin paylaşımına “‘Ne kedisiz ne soykırımsız’ olmaz diyor Kırmızı Kedi. Soykırım’ı ve failleri yüceltmek suçtur.”yorumunda bulundu.

Talat Paşa’yı Ermeni tehciriyle suçlayanlar arasında Ozinian yalnız değildi.

ABD’de yaşayan Ergin Koçyıldırım da, “Ben kedinin kırmızı ve Talat’a sahip çıkanını severim. -General Hepkon” dedi.

Koçyıldırım’ın hedefinde Kırmızı Kedi Yayınevi’nin sahibi Haluk Hepkon vardı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rober Koptaş ta Kırmızı Kedi’nin paylaşımına dair “soykırım failini yücelten patileri kanlı bir kırmızı kedi” dedi.

FETÖ’nün kapatılan yayın organı Taraf’ta bir dönem köşe yazan Barbaros Altuğ ise, “Ay daha neler ya. adamın hayatini yayınla, tarihi bir kişilik vs tamam, ama ermeni soykırımının sanığından ilah da yaratma” ifadelerini kullandı.

Kimi sosyal medya kullanıcıları da Talat Paşa’yı öldüren Soğomon Tehliryan’ın fotoğraflarını paylaştı.

YANIT GECİKMEDİ

Talat Paşa’yı hedef alanlara yanıt gecikmedi. Kırmızı Kedi’nin hesabından “Talât Paşa’yı savunmak Türk Devrimi’ni savunmaktır!” paylaşımı yapıldı.

Yayınevinin sahibi Haluk Hepkon da “Foncuların ilginç dünyası ve birbirleriyle iletişime geçmek için çıkardıkları tuhaf sesler…” dedi.

Hepkon ayrıca, “Geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Jön Türk geleneği, Talat Paşa ve İttihat-Terakki Türk Aydınlanmasının en önemli kilometre taşlarındandır. Onlar olmasaydı, bizler de olmazdık. Cumhuriyeti ve Türk Devrimini nasıl savunuyorsak, Talât Paşa’yı da aynı kararlılıkla savunmalıyız”ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, Hepkon’a destek vererek “Bıyıklı sakallı sarışınlar miyavlıyor, sal bizim Barış’ı” dedi. Kırıkkanat’ın Barış dediği ise Kırmızı Kedi’nin yayınevinde yaşayan ve Türk askerleri tarafından çatışma bölgesinden kurtarılan kediydi.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller, düşüncelerini şöyle aktardı:

“Talat Paşa turnusol kağıdı gibi: Sadece devrimciyle karşıdevrimciyi değil, Atatürkçü ile “gardrop Atatürkçüsü”nü de ayırıyor…

Atatürk ile Talat Paşa’nın mektuplaşmalarına ve Atatürk’ün ‘Meşrutiyetler olmasaydı Cumhuriyet olmazdı’ sözüne önemle dikkat çekeyim…”

Gazeteci yazar Ahmet Yabuloğlu da “Soykırım yalanıyla dünyayı kandırdıkları yetmemiş, şimdi de Kırmızı Kedi’yi hedef almaya kalkmışlar. Kırmızı Kedi’yi Talat Paşa kitabı dolayısıyla tebrik ediyor, döneme ışık tutacak diğer yayınların devamını diliyorum.” dedi.

Sosyal medya kullanıcıları da yayınevine destek verdi. Bazı isimler kitaptan çok sayıda satın alarak dağıtacaklarını söylediler.

Odatv.com

https://odatv4.com/kultur-sanat/o-kitap-tartisma-yaratti-turk-devrimi-ni-savunmaktir-219832