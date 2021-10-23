Mehmetçik, Karabağ’daki mayınlı arazilerin temizliği için Azerbaycan’a desteğini sürdürüyor

Azerbaycan’a Aralık 2020’de görevlendirilen ÖMAT timleri, Cebrayıl ve Ağdam bölgelerinde mayın arama ve imha faaliyetleri yürütüyor.

AA muhabirleri, işgalden kurtarılan Cebrayıl ilinin Mehdili köyünde ÖMAT timlerinin mayın arama faaliyetlerini görüntüledi.

ÖMAT timleri, işleri zor ve tehlikeli olmasına rağmen kardeş ülke Azerbaycan’a destek olmak için yaklaşık 10 aydır​​​​​​​ sabır, titizlik ve sorumlulukla yorulmadan görev yapıyor.

Arama ve temizlik çalışmalarını mayın şüphesi bulunan ekin alanlarında sürdüren ÖMAT timleri, alandaki metal yoğunluğunu sıfıra indirecek şekilde çalışıyor.

Güvenlik önlemleri altında yapılan mayın arama çalışması elle, şişle ve detektörle yapılıyor, aramalarda özel eğitimli köpekler de kullanılıyor.

AA