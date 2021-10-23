İran-Ermeni uyuşturucu ağı Karabağ özgürleşmesiyle çöktü

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Azerbaycan’ın 28 yıl sonra Ermeni işgalinden kurtardığı Karabağ’da İran ve Ermenistan’ın yasadışı uyuşturucu üretimi yaptığı öğrenildi. Uluslararası örgütlerin tüm çağrı ve tavsiyelerine kulaklarını tıkayan Ermeni devleti uluslararası hukuk norm ve ilkelerine aykırı davranarak yasadışı eylemlerini senelerce sürdürdü.

Son aylarda İran tarafının açıklamaları ve sınırdaki askeri hareketliliği artırmasıyla giderek tırmanan Azerbaycan-İran gerilimi, Azerbaycan’dan gelen “İran ve Ermenistan Karabağ’da uyuşturucu konusunda birlikte çalışıyorlar” şeklindeki iddia ile yeni bir boyut kazandı. Azerbaycan’ın her fırsatta İran ve Ermenistan’ın Karabağ’da uyuşturucu üretimine yönelik uluslararası kamuoyunu uyardığını ve uluslararası kuruluşların da bu üretimden bilgisi olduğunu bildiren “faktyoxla.az” isimli Azerbaycan’ın derin analiz sitesi, konuya ilişkin çarpıcı bilgilerin yer aldığı analiz yayınladı.

Aliyev’in iddiaları belgeleri ile doğrulandı!

Azerbaycanlı analiz sitesi, ABD Ordusu Savaş Koleji Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nde profesör olarak çalışan, şu an ise Dış Politika Araştırma Enstitüsü’nde Kıdemli Araştırmacı olarak görev yapan Dr. Stephen Blank’ın “Azerbaycan’ın Güvenliği ve ABD Çıkarları: Yeniden Değerlendirme Zamanı” isimli Silkroad Studies için hazırladığı raporu yayınladı. Raporda, “İran, İsrail veya ABD tarafından bir üs olarak kullanılabileceğinden korkarak Azerbaycan’a karşı düşük seviyeli ama aralıksız ve uzun süredir devam eden bir yıkım, terör ve tehdit kampanyası yürütüyor. ABD’ye veya İsrail’e orada bir üs verirse saldırıya uğrar. Atlas Siyasi Araştırmalar Merkezi başkanı Elhan Şahinoğlu Bakü’de bir yuvarlak masa toplantısında şunları söylemişti: Şu anda orada askeri eğitimler veriyorlar, İran topraklarından Azerbaycan’a uyuşturucu trafiği durmuyor” ifadeleri dikkat çekti.

İran iki farklı yoldan Karabağ’a sevkiyat yapmış!

War On The Rocks adlı bir dergide Stephen Blank imzalı, “İran’ın Güney Kafkasya bölgesi için ciddi tehdit unsuru olmasından bahseden” makalede de konuyla alakalı olarak “İran’ın Karabağ’a ve Karabağ üzerinden uluslararası hukuka aykırı olacak silah ve uyuşturucu sevkıyatına da kapı açıyor. Bu büyük bir tırmanışı temsil edecek ve Azerbaycan için ciddi bir tehdit oluşturacaktır. İran, Azerbaycan ile ilişkilerini tehlikeye atmaya istekli olduğundan ve silahlarını ve füze yayılımını Yemen’deki Husiler gibi müşterilerine verdiğinden, Tahran’ın Dağlık Karabağ’daki müttefiklerine silah göndermesi makuldür. Tabii, burada uyuşturucudan gelen parayı göz ardı etmemeliyiz” ifadeleri kullanıldı. İngiliz yazar Harrold Cane’in “Narko-Karabağ” isimli kitabına da konu olan İran ve Ermenistan’ın uyuşturucu trafiğine ilişkin, “Mevcut durumu nedeniyle Dağlık Karabağ bir boşluk içinde. Bu gerçek acımasızca istismar edildi ve bölgenin uluslararası organize suçlar için bir takas odası olarak kullanılmasına izin verdi” değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/iran-ermeni-uyusturucu-agi-karabag-ozgurlesmesiyle-coktu-1587490.html