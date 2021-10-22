Venedik Komisyonu, Ermenistan İnsan Hakları Savunucusunu “A” statüsüne sahip bir Ombudsman olarak değerlendirdi

Venedik Komisyonu, Ermenistan İnsan Hakları Savunucusunu “A” statüsüne sahip bir Ombudsman olarak değerlendirdi

Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu tarafından yayınlanan bir rapora göre, Ermenistan İnsan Hakları Savunucusu “A” statüsüne sahip bir ombudsman, anayasa hukuku kapsamındaki statüsüyle ilgili diğer alanlarda uzun deneyime sahip ulusal bir insan hakları kurumudur. Ermenistan İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan, bunu Facebook sayfasında duyurdu.

Rapor, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları konularında bir oyuncu olarak bu kurumun Ermenistan’da gelişme ve güçlenmelerinde rol oynayabileceğini belirtiyor.

Ermenistan Kamu Radyosu