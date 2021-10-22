PATRİKHANE’DE ANKARA’DAN KONUKLAR

Kadasetli Patrik Hazretleri, 22 Ekim 2021, Cuma, saat 14:00’da, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce’yi, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy’u, İller İdaresi Genel Müdürü Kürşat Kırbıyık’ı ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Yüzer’i Patrikhane’de kabul etti. Görüşmede AK Parti MKYK üyesi Dr. Sevan Sıvacıyan da hazır bulundu.

Nezaket ziyareti esnasında, Kadasetli Patrik Hazretleri cemaat ve semt vakıflarının seçimleri husunda cemaatimiz üyelerinin beklentilerini konukların dikkatine arz etti. Bu bağlamda, yetkili mercilerin gereği yapacağına olan inanç ve güvenini belirtti. Patrik Hazretleri, ziyaret sonunda konuklara nezaket ziyaretleri ve gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/