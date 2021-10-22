Ermenistan’da Ermeni-Rus ortak askeri birliğinin taktik askeri tatbikatları başladı

Ermeni ve Rus gruplarından oluşan ortak birliğinin Ermenistan’da taktik askeri tatbikatları başladı.

Tatbikata hem Ermeni Silahlı Kuvvetleri Özel Kolordusu hem de Rus 102. askeri üssünün güçlendirilmiş birimleri katılıyor.

Ortak askeri birliğinin komutanı General Tigran Parvanyan, hazırlık planına göre yılda birkaç kez benzer tatbikatların yapıldığını vurguladı.

22 Ekim askeri tatbikatları sırasında çeşitli senaryolar sunulacak. Özellikle tanklar da dahil olmak üzere büyük miktarda askeri teçhizat yer alıyor. Tatbikatın aktif aşamasından sonra sonuçlar özetlenecek ve ilgili talimatlar verilecektir.

ERMENİ HABER AJANSI