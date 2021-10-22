Ermenistan, Covid-19 ile mücadele için 3 milyon dolarlık hibe alacak

Avrasya Kalkınma Bankası, Kovid-19 ile mücadelenin etkinliğini artırmak için Ermenistan’a 3 milyon dolar hibe sağlayacak.

Dünkü oturumda, Ermenisyan Hükümeti, Ermenistan Başkanının Ermenistan Bankası ile Avrasya Kalkınma Bankası arasındaki “Anlaşmanın onaylanmasına ilişkin” kararname taslağını onayladı.

“Coronavirüs Tehdidi Tespiti ve Müdahale” programının onaylanması halinde, hibe Avrasya İstikrar ve Kalkınma Fonundan sağlanacaktır:

Ermenistan Cumhuriyeti ile Avrasya Kalkınma Bankası arasında 16-09-2021 tarihinde anlaşma imzalandı.

Ermenistan hükümeti, Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (UHKÖM) Ararat ve Armavir bölge şubelerini 3 milyon dolar ile donatmayı çoktan planladı.

KİK’in on bölgesel şubesinden beşinin (Şirak, Lori, Syunik, Geğarkunik, Tavuş) halihazırda yeniden inşa edilmiş ve laboratuvar ekipmanı ile donatılmış olduğu belirtilmelidir.

Ermenistan Kamu Radyosu