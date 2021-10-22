Ermeni teröristlerce şehit edilen Büyükelçi Tunalıgil Viyana’da anıldı

Aşkın Kıyağan

Viyana’da Ermeni teröristlerce şehit edilen 3 Türk diplomatın anısına elçiliğin dış cephesine yapılan plakete çelenk konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından şehitler için dua edildi.

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, burada yaptığı konuşmada, Tunalıgil gibi Türkiye’den çok uzaklarda görevi başında şehit edilen Türk diplomatları anmak üzere bir araya gelindiğini söyledi.

Şehit edilen ilk büyükelçi

Tunalıgil’in Ermeni terör örgütlerince gerçekleştirilen saldırılarda şehit edilen büyükelçi seviyesindeki ilk diplomat olduğu vurgulayan Ceyhun, “Bundan tam 46 yıl önce, 22 Ekim 1975 günü öğle saatlerinde Büyükelçiliğe giren üç Ermeni terörist, Büyükelçi Tunalıgil’i çalışma masasının başında alçakça şehit etmişlerdir.” diye konuştu.

Ceyhun, 1970 ve 80’li yıllarda Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında 58’i Türk vatandaşı olmak üzere 77 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, “Bugüne kadar hiçbir devlet bu kadar fazla sayıda diplomatını terör saldırılarında kaybetmemiştir. Bunun sebebi, 1970 ve 80’li yıllarda Türk diplomatlarına yönelik Ermeni terörüdür.” değerlendirmesinde bulundu.

Türk diplomatların bulundukları ülkelerle Türkiye’nin ikili ilişkilerini geliştirmek, vatandaşlarına hizmet etmek ve ülke çıkarlarını korumaktan başka hiçbir gayesinin olmadığına dikkati çeken Ceyhun, “Viyana’daki Türk diplomatları ve Türk toplumunun temsilcileri olarak bu alçak terör saldırılarını bir kez daha en güçlü şekilde kınıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Törene, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hatun Demirer ve Azerbaycan’ın Viyana Büyükelçisi Rövşen Sadıkbeyli’nin yanı sıra davetliler katıldı.

AA