‘Diyanet İşleri Başkanlığı, hangi kuruluşlara ne gibi ödemeler yapmaktadır?’

PİRHA-Mardin Milletvekili Tuma Çelik, Diyanet İşleri Başkanlığı’na 2022 yılı için ayrılan 16 milyar 98 milyon 580 bin liralık bütçeyi eleştirerek “Usulüne uygun olmayarak düzenlenen ihalelerde kanuna aykırılıklar olduğu tespit edilmiştir. Sayıştay’ın raporlarında tespitini yaptığı usulsüzlüklerle ilgili kurum içinde herhangi bir soruşturma yapılmış mıdır?” diye sordu.

Mardin Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik, Diyanet İşleri Başkanlığı’na 2022 yılı için ayrılan 16 milyar 98 milyon 580 bin liralık bütçeyi gündeme getirerek Sayıştay raporlarına işaret etti. Çelik, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ‘kâr amacı gütmeyen kuruluşlara transfer’ kalemine 2021 yılında 81 milyon 893 bin lira ayrılmışken, bu payın 2022 yılında 92 milyon 441 bin liraya yükseldiğine de vurgu yaptı.

“DİYANET, HANGİ KURULUŞLARA NE GİBİ ÖDEMELER YAPMAKTADIR?”

Milletvekili Tuma Çelik, Sayıştay’ın yayınladığı 2020 raporlarında, alımlarda piyasa araştırması yapılmadığı, kurumun doğrudan alım yaparak yasaya aykırı davrandığı, usulüne uygun olmayarak düzenlenen ihalelerde kanuna aykırılıklar olduğu tespitini de gündeme getirdi. Milletvekili Tuma Çelik, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması talebiyle kaleme aldığı önergede şu soruların yanıtlanmasını istedi:

– Son bir yıl içinde doğrudan ihaleyle kaç firmaya ihale verilmiştir?

– Son bir yıl içinde doğrudan ihale alan firmalar hangi firmalardır?

– Sayıştay’ın raporlarında tespitini yaptığı usulsüzlüklerle ilgili kurum içinde herhangi bir soruşturma yapılmış mıdır?

– Diyanet İşleri Başkanlığının hizmetinde olan kaç adet kiralık araç bulunmaktadır?

– Diyanet İşleri Başkanlığı, kâr amacı gütmeyen hangi kuruluşlara ne gibi ödemeler yapmaktadır?

– Diyanet İşleri Başkanlığı, yasal olarak ibadethane statüsü olan kilise ve sinagoglara herhangi bir maddi yardımda bulunmakta mıdır?

– Diyanet İşleri Başkanlığı, yasal olarak ibadethane statüsü olan kilise ve sinagogların bütün ekonomik masraflarını ödemek için herhangi bir yasal mevzuat çalışması yapmakta mıdır?

PİRHA/ANKARA