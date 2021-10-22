Başepiskopos Kevork Hazumyan’ın İstanbul Ziyareti

Surp Hovhan Vosgeperan Kilisesi’nde, 17 Ekim Pazar günü Pek Muhterem Başepiskopos Kevork Hazumyan tarafından Kutsal Ayin sunuldu. Ayinin sonunda, Hokehankisd duaları okundu.

Lübnan Beyrut’ta bulunan Zımmar Manastırı’ndan ziyaret için İstanbul’a gelen Başepiskopos Kevork Hazumyan, 21 Ekim Perşembe günü Ortaköy Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’ndeki ayine katıldıktan sonra, kilise yönetim kurulu ve kadınlar kolu ile birlikte öğle yemeğine katıldı.

Ardından geçtiğimiz 17 Ekim Pazar günü, Taksim Vosgeperan Kilisesi’nde başkanlık ettiği özel ayine, İstanbul’da bulunan pek çok Latin Katolik Rahipleri de eşlik ettiler.

https://haber.sat7turk.com/basepiskopos-kevork-hazumyanin-istanbul-ziyareti/