Avusturyalı uzman, Ermeni teröristlerin şehit Büyükelçi Tunalıgil’e düzenlediği suikastı anlattı

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|Tarihçi yazar Seyrl, şehit Büyükelçi Tunalıgil’e yönelik suikaste ilişkin “Bu olay görevi başındaki bir büyükelçiye yönelik yapıldığı için çok trajik bir durumdu. Burada bir ulusa, dost bir ülkeye gerçekleştirilmiş bir saldırı söz konusu.” dedi.
Aşkın Kıyağan
Avusturya Ulusal Suç Müzesi Müdürü ve tarihçi yazar Harald Seyrl, Ermeni terör örgütleri ASALA ve JCAG tarafından 22 Ekim 1975’te şehit edilen Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Daniş Tunalıgil’e yönelik suikastı AA muhabirine anlattı.
Suç müzesi olarak yakın tarihte meydana gelen kriminal olayları kayıt altına aldıklarını belirten Seyrl, 70 ve 80’li yıllarda 3 Türk diplomat ve Türkiye’nin buradaki resmi kurumlarına yönelik terör saldırılarının suç tarihi açısından ülkenin geçmişinde yer alan üzücü olaylar olduğunu ifade etti.
Büyükelçi Tunalıgil suikastının bir çarşamba günü yaşandığını belirten Seyrl, “Meydana gelen olay yalnız Avusturya’yı değil bütün dünyayı sarstı.” ifadesini kullandı.
Seyrl, 22 Ekim’de saat 12.00 sularında 3 kişinin Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği’ne geldiğini, zile basarak içeri girmek istediklerini, o dönemde konsolosluk faaliyetleri de elçilik binasında yapıldığı için bu durumun olağandışı karşılanmadığını kaydetti.
Danışmadaki görevli kapıyı açar açmaz, 3 teröristin memura saldırarak yere yatırdığını, bağrışma nedeniyle danışmadaki yetkilinin eşinin de olay yerine geldiğini, onu da zorla yere yatırdıklarını anlatan Seyrl, silahlarını bir evrak çantasında taşıyan teröristlerin yanlarında bir tabanca ve hafif makinalı silah bulundurduklarını söyledi.
Seyrl, danışmayı kontrol altına alan teröristlerin elçiliğin birinci katına yöneldiklerini, merdivenlerde bir elçilik çalışanıyla karşılaştıklarını, bu kişiyi de silahla korkutarak sekreterin bulunduğu odaya ulaştıklarını ifade etti.
Teröristler Türkçe konuşuyor
“Teröristlerden biri silahıyla sekreterin başında beklerken, diğeri doğrudan elçinin makam odasına giriyor. O sırada çalışma masasında oturmuş, birtakım evrakları inceleyen Büyükelçi’ye, içeri giren terörist Türkçe ‘Büyükelçi siz misiniz?’ diye soruyor. Büyükelçi zekice bir tutum sergileyerek bu soruya ‘hayır’ diyor, büyük ihtimalle tehlikeyi fark ediyor. Bunun üzerine terörist ‘Hayır siz Büyükelçisiniz’ diyor. Elçi, kendisine silah doğrultmuş suikastçıyla diyalog kurmaya çalışıyor, konuşabileceklerini söylüyor. Daha sonra terörist art arda tabancasını ateşliyor ve Büyükelçi’yi katlediyor.”
Seyrl, Tunalıgil’i şehit eden teröristlerin herhangi bir engele takılmadan elçilik binasını terk ettiklerini, çıkarken içinde silah bulunan evrak çantasını binanın girişinde bir yere koyduklarını, sonraki günlerde yapılan aramalarda, suikastta kullanılan tabanca ve teröristlerin kullandığı düşünülen kıyafetlerin elçiliğin karşısında bulunan Belvedere Sarayı’nın bahçesinde bulunduğunu aktardı.
“Dost bir ülkeye gerçekleştirilmiş bir saldırı”
Seyrl, konunun uzmanı emniyet güçlerinin olayla ilişkisi olabilecek yüzlerce kişiyi sorguladığını, çok sayıda adrese baskınlar düzenlendiğini, ancak yapılan tetkiklerin sonuçsuz kaldığını ifade etti.
Kanlı saldırıların başlangıcı
Seyrl, olayı aydınlatmak için Avusturya’dan polislerin Türk yetkililerle görüşmek üzere İstanbul ve Ankara’ya gittiklerini ancak yapılan çalışmalardan katillerin bulunmasına yönelik bir netice elde edilmediğini söyledi.
Şehit Büyükelçi’nin cenazesinin büyük bir saygı içerisinde, askeri tören düzenlenerek havalimanına taşındığını aktaran Seyrl, o günkü hükümet temsilcilerinin havalimanında hazır bulunduklarını vurguladı.
Ülke tarihinde bir ilk
“Anma törenleri çok saygın bir eylem”
Seyrl, Viyana’da şehit edilen 3 Türk diplomat hakkında bir kitap hazırlandığını, bu çalışmanın da kısa süre sonra okuyucuyla buluşacağı bilgisini paylaştı.
Tunalıgil’in odası muhafaza ediliyor
Ceyhun, Tunalıgil’in teröristlerin hedef aldığı ilk büyükelçi olduğunu belirterek, Viyana’da şehit edilen diğer diplomatlar Erdoğan Özen ve Evner Ergun’un da katillerinin bugüne kadar bulunamadığını söyledi.
Büyükelçi Tunalıgil’in uğruna şehit düştüğü Türk bayrağını kahramanca savunmak ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için çalıştıklarını kaydeden Ceyhun, “Cumhuriyetimizi, Ulu Önderimizin bizden beklediği şekilde bu ülkede temsil etmeye ve tüm değerlerimize sahip çıkmaya özen gösteriyoruz. Bunu gerçekten Danış Tunalıgil’e de borçlu olduğumuzu düşünüyorum.” ifadesini kullandı.
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