Armen Sarkisyan Kim Kardashian’ın doğum gününü kutladı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian’ın doğum gününü kutladı. Cumhurbaşkanı Sarkisyan bu vesileyle “Twitter” hesabı üzerinden bir not paylaştı.

Armen Sarkisyan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Uzaktan bile bu kadar iyi hissettiğiniz ve Ermenistan’ın bizim vatanımız, senin, benim…, hepimizin vatanı olduğunu anladığınız için çok mutluyum. Size sağlık, mutluluk ve en iyisini diliyorum.”

Dünyaca ünlü TV yıldızı Kardashian, 21 Ekim’de doğum gününü kutluyor.

ERMENİ HABER AJANSI