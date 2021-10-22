Armen Grigoryan, Norveç’in Ermenistan Büyükelçisi ile Karabağ’ı görüştü

22 Ekim’de Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Norveç Krallığı’nın Ermenistan’a yeni atanan Büyükelçisi Helene Sand Andresen’i kabul etti.

Ermenistan Güvenlik Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre görüşmede İkili gündemle ilgili konularda görüş alışverişinde bulundular, bu gündemi daha da genişletmeye ve işbirliği potansiyelini tam olarak gerçekleştirmeye hazır olduklarını ifade ettiler.

Büyükelçi, demokratik değerler, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eğitim, enerji güvenliğinin, Ermeni-Norveç ilişkilerinin daha fazla gelişebileceği alanlar olduğunun altını çizdi.

Taraflar, bölgesel güvenlik ve istikrarla ilgili konulara da değindi. Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri, bölgede bir güvenlik ortamı yaratma zorunluluğunda bağlantıların açılması gerektiğini vurguladı.

Her iki taraf da Dağlık Karabağ sorununun kapsamlı bir şekilde çözülmesi sürecinde AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlarının rolünün önemine vurgu yaptı.

ERMENİ HABER AJANSI