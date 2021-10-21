Uzman: “Lahey Adalet Divanı’nda sadece Ermenistan’ın açtığı davanın sonucu değil, süreci de çok önemlidir”

Merkezi Lahey’de bulunan Uluslararası Adalet Divanı’nda Ermenistan’ın menfaatlerini temsil eden Yeghishe Kirakosyan, Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı açtığı dava hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Uzmana göre anılan davanın olumlu sonucu, Artsakh (Dağlık Karabağ) çatışmasının müzakere yoluyla normalleştirilmesinde Ermenistan’ın pozisyonunu önemli derecede güçlendirecek ve Aratsakh’un kendi kaderini tayin hakkının uluslararası tanınmasına yol açacak.

Uluslararası Adalet Divaı’nda Karabağ konusunun görüşülmesinin, sadece dava sonuçları açısından değil, konuyla ilgili uluslararası camiaya bilgi sunulduğu için süreç olarak da çok önemli olduğunu vurgulayan Kirakosyan, 19 Ekim’de Adalet Divanı’ndaki duruşmaların sona erdiğini ve bir – bir buçuk ay içerisinde kararın açıklanavağını bildirdi.

Ermenistan tarafından Lahey Adalet Divanı’na sunulan dilekçede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın seviyesinde Ermenistan’a karşı dile getirilen nefret söylemine son verilmesi, Azerbaycan’da tutuklu bulunan Ermeni esirlerin iade edilmesi, Bakü’de açılan rezil “Askeri Ganimet Parkı”nın tamamen kapatılması talep edildi.

Yeghishe Kirakosyan, Lahey’de duruşmaların başlamasından önce Azerbacan’ın, Askeri Ganimet Parkın’dan Ermeni aserleri sembolize eden mankenleri çıkardığına dair kanıtlar sunduğunu belirterek, Lahey sürecinde bunun ilk olumlu gelişme olduğuna dikkat çekti. Davanın henüz yeni başladığını, ileride beklenen kararın ise sadece acil önlemlerin uygulanmasına ilişkin Ermenistan’ın talebiyle bağlı olduğuna vurgu yapan uzman, Lahey Adalet Divanı’nın alacağı kararların zorunlu olacağını ve Azerbaycan’ın ister istemez bu kararları yerine getirmesi gerekeceğini de sözlerine ekledi.

ERMENİ HABER AJANSI