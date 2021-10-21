Sahte tapuyla vatandaşları dolandırdılar

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte tapu belgeleriyle kamu arazisi satmaya çalışarak dolandırıcılık yapan bir çeteye operasyon düzenledi.

Şüpheliler Abidin T., Coşkun K., Murat Caner A. ile L.Y.Y., eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte evrak ele geçirildi. Şüphelilerin, kamu arazisi satma vaadinde bulundukları mağdurları, ‘kamu taşıtı’ tanıtım kartlı araçlarla söz konusu arazilere götürüp gezdirdikleri belirlendi. Bu şekilde güvenini kazandıkları vatandaşlara ‘Tapu Müdürlüğü’ başlığıyla işlemlerin başlatıldığı yönünde SMS gönderdikleri ve paranın kaparo bölümünü yine güvenlerini kazanmak için resmi defterdarlık hesabına yatırttıkları tespit edildi. Anlaşma sağlandıktan sonra paranın kalan bölümünü elden alan şüphelilerin, karşılığında sahte tapu belgelerini mağdurlara verdikleri belirlendi. Çetenin, bu yöntemle beş kişiyi 25 milyon TL dolandırdığı saptandı.

LÜKS YAŞAM SÜRÜYORLARDI

Çete üyelerinden Abidin T.’nin, lüks otomobil, şoför ve koruma ile gezdiği, sürekli farklı otellerin ‘kral’ dairelerinde kaldığı belirlendi. Pırlanta uzmanı olduğunu ve ülkedeki tüm definelerin yerini bildiğini iddia eden Abidin T.’nin, para karşılığında bu sözde definelerin yerini vatandaşlara gösterip, dolandırıcılık yaptığı da öğrenildi. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Abidin T., kendisinin de dolandırıldığını iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abidin T. ile Coşkun K. ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderilirken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hürriyet Gazetesi