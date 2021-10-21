Maya Portakal kimdir? Maya Portakal kaç yaşında, nereli? Maya Portakal biyografisi!

Ailesi gibi Türkiye’yi sanat ile tanıştırıyor ve çok önemli sergilere katkılarda bulunuyor. Sanat ve kültür hayatımıza ailesi gibi katkıda bulunan güzel ve zeki bir kadın olan Maya Portakal kimdir? Maya Portakal kaç yaşında, nereli? Maya Portakal hayatı ve biyografisi nedir? Maya Portakal mesleği nedir? Raffi Portakal kimdir?

1974 senesinde Zuhal hanım ile evlenen Raffi Portakal‘ın bu evliliğinden Maya isminde bir kızı vardır. Yaşantısını New York’ta sürdüren resim sanatı uzmanı Arden Portakal ise Raffi Portakal’ın kardeşidir. Peki, Maya Portakal kimdir? Maya Portakal kaç yaşında, nereli? Maya Portakal hayatı ve biyografisi nedir? Maya Portakal mesleği nedir? Raffi Portakal kimdir? İşte detaylar haberimizde…

MAYA PORTAKAL KİMDİR?

Maya Portakal ailesinin izinde giden güzel bir kadın. Ailesi gibi Türkiye’yi sanat ile tanıştırıyor ve çok önemli sergilere katkılarda bulunuyor. Sanat ve kültür hayatımıza ailesi gibi katkıda bulunan güzel ve zeki bir kadın. Paris’te sanat tarihi eğitim aldı ve bu konuda bilgilidir. Aile mesleğini çok seviyor ve aynı zamanda riskli, korku dolu ve yorucu olarak nitelendiriyor. Babasının izinden gittiği için ise oldukça gururlu bir iş kadını.

Maya Portakal babası için ders vermeyi seven ve çok iyi bir baba profili çizen bir adam olduğunu belirtiyor. Gerçekten babası ile ilişkileri gayet iyi ve yakın. Babası gibi mükemmeliyetçi affedici kin tutmayan ve çok başarılı bir kadın. Aile geleneklerini ve bu parlak mesleği gelecek kuşaklara aktarması bekleniyor.

RAFFİ PORTAKAL KİMDİR?

Antika uzmanı, iş adamı. 1946 doğumlu. Medyada adı Rafi Portakal olarak da geçer.Dedesi Yervant Portakal, 1883 senesinde İstanbul’da doğmuş, 1914 yılında sanat eserlerin toplamaya başlamış ve müzayedeler düzenlemiş Ermeni asıllı iş adamıdır. O dönemde Osmanlı asilzadelerinin saraylarında ve evlerinde otuzdan fazla müzayede düzenlemiştir.

Babası Aret Bey, ise dedesinden bu mesleği almış ve devam ettirmiştir. 1914 yılında kurulmuş olan Portakal Sanat ve Kültür Evi günümüzde Raffi Portakal tarafından yönetilmektedir. Kökenleri Osmanlı Devletinin son dönem bürokratlarından olan Mikail Paşa’ya uzanmaktadır.

Annesi Mannik Hanım ise Karadeniz’in Ordu ilindendir. Ermeniler Ordu’dan tehcir edildiğinde, Raffi’nin anne tarafından olan dedesi Evrensel Boghos ağanın iki çocuğu varmış. Bu dönemde Ermenilerin katledildiği haberler ini alınca çocuklarından birisini Türk, birisini ise Yunan bir aileye bırakarak kaçmıştır.

1974 senesinde Zuhal hanım ile evlenen Raffi Portakal’ın bu evliliğinden Maya isminde bir kızı vardır. Yaşantısını New York’ta sürdüren resim sanatı uzmanı Arden Portakal ise Raffi Portakal’ın kardeşidir.

7 Eylül 1955 tarihinde gece saat 10 sularında Yeşilköy’te sesler duyulduğunu, babasının onları alarak bir Türk arkadaşının evine sığındığını aktaran Raffi Portakal, babasının Beyoğlu’ndaki dükkanında tahrip edildiğini ve büyük göçler olduğunu aktarmıştır. Daha sonra babasının Brezilya’da akrabaları olduğunu oraya gittiklerini ancak 7 ay sonra tekrar Türkiye’ye döndüklerini aktaran Raffi Portakal döndükten sonra neredeyse her şeye sıfırdan başlamak zorunda kaldıklarını belirtmiştir.

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