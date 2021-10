Kim Kardashian hakkında 41. yaşına özel 41 bilgi

Her yaptığı sosyal medya paylaşımıyla, özel hayatıyla, sosyal yaşantısıyla, lüks seçimleriyle, girişimciliğiyle ve kazandığı parayla adından söz ettirmeyi başaran, seveni kadar sevmeyeni de olan ancak sevmeleyenleri tarafından bile merakla takip edilen dünyaca ünlü televizyon ve magazin yıldızı Kim Kardashian bugün 41 yaşına giriyor. İşte Kim Kardashian’ın 41’inci doğum gününe özel, hakkında bilinmesi gereken 41 bilgi…

Asıl adı Kimberly Noel Kadashian olan dünyaca ünlü Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian bugün 41 yaşına giriyor. 21 Ekim 1980 yılında Los Angeles’ta doğan, baba tarafından Ermeni asıllı, anne tarafından ise Hollanda ve İskoç asıllı olan Kardashian, en çok sosyal hayatıyla ve ailece yaptıkları Keeping Up With the Kardashians (KKWK) adlı reality show programı sayesinde ünlendi.

ABD’ye göç eden dördüncü jenerasyonda yer alan ve tanınmış bir aileden gelen Kardashian, O. J. Simpson’ın avukatı olarak ünlenip Eylül 2003 tarihinde vefat eden ünlü avukat Robert Kardashian ile Kris Jenner’ın kızı.

OSMANLI KÖKENLİ

Baba tarafından büyük-büyükbabası Los Angeles’a Osmanlı’nın günümüzde Kars sınırlarında olan Karakale Köyü’nden göç eden Kardashian, birçok röportajında: “Ben büyük bir Ermeni etkisiyle yetiştirildim. Daima Ermeni öyküleri duyarak, Ermeni geleneksel yemeklerini yiyip bayramlarını kutlayarak büyüdüm” ifadelerini kullandı.

2007 yılına kadar Paris Hiton’un asistanı olarak tanınan Kim Kardashian, erkek arkadaşı Ray J ile çekilmiş seks videosunun dağıtımını yasal olarak engellemek istediğinde adını duyurdu. Kardashian’ın açıklama yapmasından önce kamuoyunun bu kasedin varlığından haberi yoktu ve video bir anda internette yayılmaya başladı.

2007’de Playboy dergisine soyunan Kardashian, bu sayede şöhretini daha da artırdı. 2008’de “Workout with Kim Kardashian” adlı bir spor DVD’si çıkarmasından sonra kendi blogunu açmış, kendi parfümünü çıkarttı ve ayakkabı satışı yapmaya başladı.

Kardashian, konuk oyuncu veya jüri üyesi olarak çok sayıda televizyon yapımında rol aldı. Amerikan ABC kanalında yayınlanan Dancing With the Stars (Yıldızlarla Dans) adlı televizyon formatında yarıştı. America’s Next Top Model (Amerikanın Gelecek/Yeni Top Modeli – Amerika Top Modelini Arıyor) adlı programda konuk jüri üyeliği yaptı.

Carmen Electra ile birlikte Acayip Bir Film ve Vadinin Melekleri adlı sinema filmlerinde, How I Met Your Mother, Beyond the Break, CSI: NY gibi dizilerde rol aldı.

SERVETİ 1,2 MİLYAR DOLAR

Giydikleri ve lüks hayatıyla kendinden söz ettiren, güzellik ve moda alanında yaptığı girişimlerle başarıya ulaşan ve 259 milyonluk takipçi sayısıyla Instagram’ın en büyük fenomenlerinden biri olan Kardashian’ın kişisel serveti 1,2 milyar dolar. Ailenin servetinin büyük bölümünün esas sebebi aslında Kim Kardashian’ın şöhreti. Televizyon programı, mobil oyunlar, uygulamalar, işbirlikleri bir yana kozmetik markası KKW Beauty’nin ve SKIMS adlı korse markasıyla servetine servet katıyor.

Kardashian, 2000-2004 yıllarında yapımcı Damon Thomas ile evliydi. Daha sonra seks kasedinin çıktığı R&B sanatçısı Ray J ile birlikte olmaya başladı.

2007’de Ray J’den ayrılan Kardashian, Amerikan futbolcusu Reggie Bush ile çıkmaya başladı ancak bu ilişki de uzun sürmedi. 2010 Ekim’inde ise Michael Copon ile ilişkiye başladı ve bu ilişkisi de kısa sürede bitti.

SES GETİREN EVLİLİK

2011 Mayıs ayında Kris Humphries ile nişanlanan Kardashian’ın düğünü California Eyaleti’ne bağlı Santa Barbara yakınlarındaki Montecito Kasabası’nda bulunan bir malikanede gerçekleşti. Düğüne, sinema ve müzik dünyasından birçok ünlü isim katılırken, düğünde toplam 440 kişi davetli vardı.

Düğünde Vera Wang imzalı fildişi renginde, kabarık etekli, dantel bir gelinlik giyen Kardashian 30 milyon dolar olan düğününün tüm masrafları reklam sponsorları tarafından karşılandı. Kardashian düğün için tek kuruş harcamamasına rağmen düğün fotoğrafları için People Dergisi’yle yaptığı anlaşmayla ayrıca 17.9 milyon dolar kazanç sağladı.

72 GÜNDE AYRILDI

Kim Kardashian’ın Kris Humphries ile evliliği sadece 72 gün sürdü. Başarılı bir basketbol oyuncusu olan Humphries, Kardashian ile birlikte olmaya başladıktan sonra magazin yıldızı oldu ama spor çevrelerinde ona duyulan sempati de azaldı. Hatta NBA’in en sevilmeyen oyuncusu bile seçildi.

Rap şarkıcısı Kanye West, Paris Hilton’un evindeki bir parti sırasında bir kenarda Kim Kardashian’ın fotoğrafını gördü ve söylediğine göre “ilk görüşte aşık oldu.”

2008 yılında Kanye ve Kim’in tanışıklığı, adeta bir dostluğa dönüştü, hatta birlikte videolar çektiler, Kanye West bir KKWK bölümüne dahi konuk oldu.

HAYATININ AŞKI KANYE WEST

Kanye West’in gizleyemediği, hatta şarkı sözlerine yansıttığı aşkı sayesinde 2012’de Kardashian’la birlikte olmaya başladılar.

İkili birlikte olmaya başlasa da Kardashian’ın eski kocası Kris Humphries, inatla boşanma evraklarını imzalamadığı için, bitmiş olan evlilik hala kağıt üzerinde devam etti. Neyse ki Kim Kardashian Kanye West’ten hamile kalınca Kris Humphries daha fazla diretmedi ve boşanma konusunda zorluk çıkarmayı bıraktı.

İlk çocukları North West doğmadan önce, Kanye West Kim Kardashian’a bir stadyumda güzel bir organizasyonla evlenme teklif etti. 2013’te North West’in doğumu gerçekleşti ve çift 2014’te resmi olarak evlendi.

Kim Kardashian, ilk hamileliğinde ileride Kanye West’le ayrılma ihtimaline karşı yeniden hamile kalmak için onun spermlerini dondurduğunu açıkladı.

Kardashian, 2015’te ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Kızdan sonra ikinci çocuğu bir erkekti. Ona Saint adını verdi.

DÖRT ÇOCUK ANNESİ OLDU

Sağlık sorunları baş gösteren Kardashian, daha fazla çocuk doğurmak istese de hamile kalması riskli olduğu için taşıyıcı anne aracılığıyla dört çocuk annesi oldu. Preeklampsi (hamilelik zehirlenmesi) hastalığı nedeniyle hamile kalamayan Kardashian’ın üçüncü çocuğu Chicago 2018’de, Psalm adını verdiği dördüncü çocuğu ise Mayıs 2019’da dünyaya geldi.

TAKINTILI

Takıntılı bir kişiliği olduğu bilinen Kardashian, 2007’den beri süren Keeping Up With the Kardashians programının, yayınlanmadan önce her saniyesini izliyor.

ESTETİK YANITI

Kardashian, bugüne dek pek çok kez geniş kalçalarının estetik olup olmadığı sorusuyla gündeme geldi. Kardashian sonunda kalçasına enjeksiyon yaptırdığını itiraf etti. Ancak ünlü yıldız bunu estetik kaygılarla değil sağlık sebebiyle yaptırdığını da söyledi. Kardashian, sedef hastalığı yüzünden kalçasına enjeksiyon yaptırmak zorunda kaldığını anlattı. Doktorun kendisine çare olarak kortizonlu iğne yaptığını belirterek, “Sonra da kalçamda dikkat çekecek derecede girinti ve çıkıntılar olacağını söyledi. Hatta bana ‘Herkes kalçana implant yaptırdığını düşünecek’ dedi. Gerçekten de onun söylediği çıktı” diye konuştu. Kortizon iğnelerinin yarattığı çıkıntıların o dönemde Miami’de katıldığı bir partide giydiği elbiseden fark edildiğini anlatan Kardashian, kendisiyle ilgili “kalça implantı” söylentilerinin de o dönemde çıktığını ifade etti. “Bu benimle ilgili çok fazla bilinmeyen bir gerçek” diyen Kardashian, “Sedef hastalığı yüzünden birkaç yılda bir kortizon iğnesi oluyorum” dedi.

Kardashian, yüzünde estetik olduğu iddialarını reddetse de eski ve yeni fotoğrafları yan yana getirilerek aradaki fark her zaman magazinin gündeminde oldu.

PARİS’TEKİ BÜYÜK SOYGUN

Kardashian, 2016 yılında Paris Moda Haftası’nı takip etmek için gittiği Paris’te soyuldu. 17 kişinin karıştığı ve içlerinden 10’unun hapis cezasına çarptırıldığı silahlı soygunda, ünlü yıldızın 20 karatlık evlilik yüzüğü dahil 10 milyon dolarlık mücevherleri çalındı.

Paris’te kaldığı lüks otel odasında tek başınayken saldırıya uğrayan Kardashian, sonradan olayı anlatırken bağırmaması için ağzının soyguncular tarafından plastik bantla kapatıldığını söyledi. Soygun esnasında odasında bornozla olan Kardashian, “Beni bacaklarımdan çekti. Altımda kıyafet yoktu. Beni yatakta kendine doğru çekince, ‘Tamam, işte bu bana tecavüz edecekleri an’ dedim” şeklinde konuştu.

Sosyal medyayı her gün kullanan Kardashian, soygun sonrası üç ay boyunca sosyal medyadan ve kameralardan uzak durdu.

Kim Kardashian, ilham aldığı kişiyi geçmişte Jennifer Lopez olarak açıkladı.

Kim Kardashian bir röportajda “Saçlarımı 3-4 günde bir yıkıyorum. Çok fazla saç yıkamayı sevmem” dedi.

Düzenli kişiliğiyle bilinen Kardashian, dağınıklığa asla dayanamayanlardan.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ

Kardashian, reklam anlaşması yaptığı tek bir Instagram gönderisi için 300 bin ila 500 bin dolar arasında para kazanıyor.

Kardashian, kendisinden paylaşım isteyen markaların bazılarıyla ilişkilendirilmek istemediği için teklifleri sık sık reddediyor.

Kim Kardashian’ın en büyük pişmanlığı bir zamanlar ortaya çıkan seks özel görüntüleri değil. 2011 yılında müzik dünyasına girmeye teşebbüs eden Kardashian, hüsranla sonuçlanan Jam (Turn It Up) isimli şarkısı ve klibinden pişman.

Kim Kardashian söz konusu sosyal medya olunca hiçbir pişmanlık hissetmiyor. “Hiçbir tweet’imden dolayı pişman olmadım” diyen yıldız, “Ben tweet’leyen ve sonra da silen biri değilim. Dolayısıyla pişmanlığım yok” şeklinde konuştu.

LÜKS HAYAT

Lüks harcamalarıyla tanınan Kardashian, Hermes’in 150 bin dolarlık Birkin çantasını çocuk bezi çantası olarak kullanıyor.

Kim Kardashian şişman görünmekten şikayetçi. “Şişman görünmeyi çok ciddiye alıyorum. Elimden geleni yapıyorum, diyete başlıyorum ve forma giriyorum. Şişman olduğumda kendimi güvensiz hissediyorum” dedi.

SOSYAL SORUMLULUK GİRİŞİMLERİ

Kardashian, ABD Başkanı Donald Trump’a başvuruda bulunarak müebbet hapis cezası alan mahkumların affedilmesi için çalışıyor. Kardashian, yasal yolları izleyerek bugüne dek 18 tutukluyu özgürlüğüne kavuşturdu.

Kardashian, 2019 yılında yaptığı Ermenistan ziyaretinde çocuklarını vaftiz ettirdi.

Kardashian, her zaman ilginç kıyafet seçimleriyle gündeme geldi. Bu yıl MET Gala’ya yüzü dahil tüm vücudunu örten siyah bir kıyafetle katıldı. Tartışmalı kostüm, Balenciaga’nın kreatif direktörü Demna Gvasalia tarafından tasarlandı.

Kardashian, 2014’te evlendiği, dört çocuğunun babası Kanye West’ten boşanma aşamasında. Şubat ayında açtığı boşanma davası halen sürüyor.

West’ten dostça ayrılan Kardashian, sık sık eski eşiyle bir araya geliyor. West’in yeni albümü Donda’nın tanıtım toplantılarında ona destek destek vermek için hazır bulunan Kardashian, aynı desteği kendisi için de West’ten gördü. SNL adlı TV programında sunuculuk yapan Kardashian’ı eski eşi, stüdyoya giderken yalnız bırakmadı. Konuşmasına hazırlanmasına da West’in yardım ettiği öne sürüldü.

https://www.ntv.com.tr/galeri/yasam/kim-kardashian-hakkinda-41-yasina-ozel-41-bilgi,IqSxphiUNEaRmKsH9VzLCQ/SPoM_3J8Lk20R9Nrp9IypA