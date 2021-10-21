Karabağ Cumhurbaşkanı Sözcüsü: Karabağ Savunma Ordusu dağıtılmayacak

Artsakh (Karabağ) Cumhurbaşkan Arayik Harutyunyan’ın Sözcüsü Lusine Avanesyan Karabağ Savunma Ordusu’nun dağıtılacağına dair iddialarını yalanladı.

Karabağ Savunma Ordusunun Karabağ Cumhuriyeti’nin ana garantörlerinden biri olduğunu vurgulayan Avanesyan, bütün iddialara “Savunma Ordusunu dağıtma gibi hiç bir konu Artsakh yönetiminin gündeminde yoktur” şeklinde cevap verdi.

Savunma Ordusu ile ilgili bütün konular ve tartışmaların sadece ordunun yapılnamasına, modernizasyona bağlı olduğunu söyleyen Avanesyan “Geleceğimizi inşa etme konusunda yapacağımız çok şey var ve bu çerçevede ordumuz kilit role sahip.” Ifadelerini kullandı.

ERMENİ HABER AJANSI