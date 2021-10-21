FoodStruct girişimi

Ermeni FoodStruct girişimi 400.000 dolar yatırım aldı

Ermenistan merkezli FoodStruct Sağlıklı Yaşam Tarzı ve interaktif gıda medya platformu, Amerikan şirketi 2420 Ventures’tan 400.000 dolar aldı.

Sağlıklı bir yaşam tarzı ve gıda platformu olarak, Ermenistan’da kurulup, geliştirilen Foodstruct’un, çoğu ABD’den olmak üzere aylık 300.000’den fazla ziyaretçisi var.

FoodStruct’un sağladığı imkânlar:

• Vitamin ve mineral eksikliklerini tespit etmek.

• Karmaşık beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak yiyecekleri bulmak.

• Yiyecekleri sağlık ve beslenme bağlamında karşılaştırmak.

FoodStruct’un içeriği günümüzde yalnızca sıradan kullanıcılar tarafından değil, ünlü beslenme uzmanları ile Colorado ve Ohio üniversiteleri gibi bilim kurumları tarafından da kullanılmaktadır.

Ermenistan Kamu Radyosu