Ermenistan, Yunanistan ile ikili ve çok taraflı parlamentolar arası işbirliğini geliştirmek konusunda istekli

Avrupa Konseyi Parlamento Başkanları Konferansı öncesinde, 20 Ekim’de Ermenistan Parlamento Başkanı Alen Simonyan, Yunanistan Parlamento Başkanı Konstantinos Tasoulas tarafından karşılandı.

Yunanistan Parlamento Başkanı iki ülke parlamentoları arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı.

Taraflar, Ermenistan-Yunanistan devletlerarası ilişkilerinin üst düzeyde olduğunu belirterek, çok yönlü ve yoğun ikili gündemin var olduğunun altını çizdiler. Alen Simonyan Başkanı, Ermenistan ve Yunanistan parlamentoları arasındaki işbirliğine büyük önem vererek, dost grupların faaliyetlerinin rolünü vurguladı. Ayrıca, Simonyan, Ermenistan’ın ikili ve çok taraflı platformlarda parlamentolar arası işbirliğini teşvik etmekle ilgileneceğine dair çaba sarfettiğini de ifade etti.

Görüşmede Ermenistan-Yunanistan-Kıbrıs parlamenter formatında üçlü işbirliği vizyonları da ele alındı.

Taraflar 44 gün savaşından sonraki duruma da değindiler. Bu bağlamda, Ermenistan Parlamento Başkanı Yunanistan’ın Dağlık Karabağ sorununun AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlarının yetkisi altında çözümünde dengeli pozisyonuna özel önem verdi.

Görüşmenin ardından iki ülke Parlamento Başkanları brifing verdi.

ERMENİ HABER AJANSI