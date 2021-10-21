CHP’li Çakırözer: Brunson’u bir telefonla bırakanlar, bağımsız yargı diyor

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) iş insanı Osman Kavala’nın tutukluğuna ilişkin verdiği ‘hak ihlali’ kararını anımsatarak “ABD Başkanı Trump arayınca Rahip Brunson’u apar topar bırakıp özel uçakla gönderenler, bugün çıkmış bağımsız yargı diyebiliyor” diye konuştu.

CHP Milletvekili Çakırözer, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada; iş insanı Osman Kavala’nın tutukluluğunun AİHM’in kararına rağmen sürdüğüne dikkat çekti.

Çakırözer, konuşmasında şunları söyledi:

“İş insanı ve sivil toplum örgütü kurucusu Osman Kavala Silivri zindanında tam 4 yıldır adalet bekliyor. Yerel mahkemenin bir beraat, iki tahliye kararı ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin tutukluluğunun hak ihlali olduğuna ilişkin kararlarına rağmen kavala 1450 gündür özgürlüğünden, sevdiklerinden mahrum.”

‘AİHM kararlarını uygulayın diyenlere haddini bil diyorlar’

“ABD Başkanı Trump arayınca Rahip Brunson’u apar topar bırakıp özel uçakla gönderenler, Alman Başbakanı Merkel arayınca gazeteci Deniz Yücel’i bırakanlar bugün çıkmış bağımsız yargı diyebiliyor. Kendi iktidarlarında AİHM kararlarını Anayasanın üstüne koyan ‘AİHM kararları tüm mahkemelerimizi bağlar yasası’ çıkaranlar şimdi AİHM kararlarını uygulamıyor. Kendi mağduriyetleri için, AİHM yolunu kullananlar şimdi AİHM kararlarını uygulayın diyenlere de haddini bil diyorlar. Tamam yabancılar iç işlerimize karışmasın o zaman biz de ülkemizde hukukun üstünlüğünü hakim kılalım. Kavala davasındaki hukuksuzlukları, hak ihlallerini bitirelim. Hakkındaki AİHM kararına uyarak bir an önce özgürlüğüne kavuşturalım.”

Sputnik Türkiye