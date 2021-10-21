Bennett 1 Kasım´dan itibaren turistleri ülkeye almayı planlıyor

İsrail Başbakanı Naftali Bennett´in onaylamasına rağmen halen hükümet tarafından oy birliğiyle kabul edilmeyen plana göre, son altı ay içinde Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinovac veya Sinopharm aşıları ile aşılanan turistler İsrail´e girebilecek.

Hazırlanan planın ayrıntıları şu şekilde:

Pfizer aşısı olan kişiler, ikinci dozu olduktan en az 7 gün sonra İsrail’e gidebilecek. Diğer aşıları yaptıranların ise en az 14 gün beklemesi gerekecek. Son altı ay içinde bu aşılardan takviye aşısı olan herkes de İsrail’e girebilecek.

Turistlerin İsrail’e seyahat etmeden önceki 14 günde kırmızı kategorideki ülkelerde bulunmamaları gerekiyor.

Ülkeye grup halinde gelen turistler aşılarını olsalar dahi İsrail’de bulundukları her 72 saatte bir PCR testi yaptırmak zorunda olacaklar.

Turistlerin aşı durumlarını kanıtlamak için hangi belgeleri sunmaları gerektiği henüz netlik kazanmadı.

https://www.salom.com.tr/haber-120113-bennett_1_kasimacutedan_itibaren_turistleri_ulkeye_almayi_planliyor.html