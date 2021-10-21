Azerbaycan’ın suçlarının kanıtları

İnsan Hakları Savunucusu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne üye büyükelçilere Azerbaycan’ın suçlarının kanıtlarını sundu

Ermenistan İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan, İsveç’in Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Martin Ehnberg başkanlığındaki Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin, demokrasi konusunda üst düzey raportörlerinden oluşan bir grubu kabul etti.

Arman Tatoyan, insan hakları savunucusu Siranuş Sahakyan ile birlikte savaş suçlarının ve işkencenin kanıtlarını sundu.

Ermenistan İnsan Hakları Savunucusu, Azerbaycan’ın yasadışı eylemleri sonucunda, insanların Sovyet dönemine dek kendilerine ait olan evlerinden, arazilerinden ve otlaklarından mahrum bırakıldığını, bunun sonucunda ciddi sosyal ve güvenlik sorunları oluştuğunu belirtti.

Ermenistan Kamu Radyosu