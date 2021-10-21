Azerbaycan’da tutuklanan iki İranlı sürücü serbest bırakıldı

Bu iki sürücü, Azerbaycan tarafından yeni serbest bırakılan bölgelerde yük taşırken tutuklanmışlardı.

Bu sabah serbest bırakılan iki sürücü İran’ın Bakü Büyükelçiliğinde idari işlerinin tamamlanması ve İran’a dönmek için beklemektedirler.

İran Karayolları Genel Müdürülüğü dün ikinci kez bir genelde yayınlayarak, taşımacılık firmalarından Azerbaycan ve Ermenistan sınırlarında değişikliklere işaretle taşımacılık yapıldığında ülkelerin hassasiyetlerinin dikkatli şekilde gözetilmesini istedi.

Twitter’da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

IRNA