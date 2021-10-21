700 yıllık Yahudi dua kitabı 8,3 milyon dolara satıldı

Almanya´da 700 yıllık bir Yahudi dua kitabı, salı günü Sotheby´s New York müzayede evinin 4-6 milyon dolarlık ön satış tahminini kolayca geçerek açık artırmada 8,3 milyon dolara alıcı buldu.

İsmi açıklanmayan bir koleksiyoncuya satılan dua kitabı, birçok ülkede okullar işleten 160 yıllık Fransız Yahudi örgütü Alliance Israélite Universelle’nin koleksiyonuna aitti. Alliance dua kitabını finansman sağlamak için sattığını açıkladı.

Dua kitabının İbranice el yazısı olduğu ve hayvan başlı insan çizimleri içerdiği belirtildi.

Kitabın satışını gerçekleştiren Sharon Mintz yaptığı açıklamada, “Sotheby’s Müzayede evindeki 26 yılım boyunca pek çok nadir ve ilginç kitap sattım ancak, Orta Çağ’a ait resimli bir İbranice dua kitabı satma fırsatım olmadı. Bir daha da bu fırsatı bulacağımı düşünmüyorum. Bu çok nadir bir el yazması” dedi.

Fransız medyasına konuşan Alliance temsilcileri, Paris’te önemli bir Yahudi kütüphanesinin yanı sıra çok sayıda Yahudi okulunu da işleten örgütlerinin ekonomik krizle karşı karşıya olduklarını açıkladılar.

Satışın Alliance kütüphanesinin 2030’a kadar ayakta kalmasını garanti edecek tek çözüm olduğunu belirten kurum, satıştan elde edilen gelirin, çocuklara burs ve dijital eğitime yatırım için de kullanılacağını açıkladı.

İsmi açıklanmayan alıcının Amerikalı ünlü bir koleksiyoncu olduğu belirtildi. Ünlü koleksiyoncu kitaplarını halka açık sergilerde çokça sergilemesi ve akademisyenlere araştırma yapabilmeleri için vermesiyle tanınıyor.

https://www.salom.com.tr/haber-120107-700_yillik_yahudi_dua_kitabi_83_milyon_dolara_satildi.html