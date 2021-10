Türkiyeli ve İsrailli sanatçılardan ortak bir kitap projesi: ´Tell Me Your Story – Bana Hikâyeni Anlat´

TUNA SAYLAĞ

‘Tell Me Your Story – Bana Hikâyeni Anlat’ çizimlerle çocukluk hatıralarının anlatılıp resimlendiği rengarenk bir kitap… Proje kurgusunu Ayşe Zeynep Özbay, İsrail İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ataşesi Elazar Zinvel, İpek Özbay ve Keren Katz’ın yaptığı bu katılımcı sanat projesi ve sanatçı kitabını, çocukluğun birleştirici gücünden yola çıkan Paper Street Co. yayımladı.

Kitap, ünlü yazar Etgar Keret’in bu proje için kaleme aldığı, İbranice-Türkçe-İngilizce olarak üç farklı dilde okunabilen Pen Man /Kalem Adam’ adlı öyküsüyle (prolog) karşılıyor okurunu.

İstanbul’dan Paper Street Co. ve Tel Aviv’den Gnat Micro Press’in bir araya getirdiği on Türkiyeli, on İsrailli sanatçı birbirleriyle eşleştirildi. Ortaklar, kendi çocukluk hatıralarını birbirleriyle paylaştı ve ardından, her sanatçı, partnerinin hikâyesini kendi özgün diliyle resmetti.

Kitaba katkıda bulunan sanatçılar: Ahu Akgün, Aya Talshir, Bora Aşık, Dror Cohen, Ecem Yüksel, Einav Vaisman, Gilad Seliktar, Gökçe İrten, Itzik Rennert, Jennifer İpekel, Keren Katz, Meltem Şahin, Mert Tugen, Michal Bonano, Roni Fahima, Sasha Zilberman, Selin Çınar, SENA, Shahar Kober ve Vardal Caniş.

Şüphesiz ki çocukluk anılarımız, doğduğumuz aileye, yaşadığımız eve ve kültürümüze dair birçok ipucu verir; bir yerde, kimliğimizi ve geleceğimizi şekillendirdiği söylenebilir. Küçüklük hatıralarımız, insanların ayrıştırıldığı bu dünyada, kişiler arasında ortak duygular ve bağlılık yaratır.

Çok renkli, duygu dolu çizim ve öykülerin yer aldığı bu katılımcı sanatçı kitabı, okuru kendisi ve başkalarıyla bağ kurmaya davet ediyor. Eser, farklı yaş, dil, coğrafya ve mesafelere rağmen hikâyelerin benzerliği ile kültürlerarası bir yolculuğa çıkarıyor. Hatırlamanın bile büyük mutluluk verdiği, arkadaşlarla bir araya gelindiğinde anlatılan, gülümseten ve hüzünlendiren anılar okuyucunun merakını harekete geçiriyor.

