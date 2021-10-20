Sami Kohen’in ardından… Eşi benzeri zor bulunur isimdi

Türk basınını ilk kez dış haberlerle tanıştıran, 93 yaşında hayata veda eden Milliyet’in duayen yazarı Sami Kohen’in ardından siyasilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi ve kurum taziye mesajı yayımladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Dış politika alanında ilklerden olan, duayen yazar Sami Kohen’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Hepimiz dış politikayı büyük ölçüde onun kaleminden öğrendik, onun kaleminden analiz ettik. O da hayata gözlerini yumdu. Sami Kohen duayen bir gazeteciydi. Milliyet Gazetesi’ne, basın camiamıza başsağlığı diliyorum.

Eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller: Milliyet camiasına başsağlığı diliyorum. Sami Bey, hepimiz için çok değerli bir yol göstericiydi. Ülke sevgisiyle ortaya koyduğu vizyon, yaptığı analizler hepimizin ufkunu açmıştır. Hem sevenlerine hem de ailesine başsağlığı diliyorum.

Bu kayıp ülkemizin kaybıdır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Diplomasi ve dış politika konusunda büyük bir usta olan gazeteci Sami Kohen’i kaybettik. Bir okul gibi üretti ve arkasında büyük bir birikim bıraktı. Basın dünyamıza ve değerli ailesine başsağlığı diliyoruz. Sami Kohen, yaptığı işte gerçek bir ekol ve çok iyi bir örnekti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Ömrünün 70 yılından fazlasını adadığı diplomasi gazeteciliğinde, kendinden sonraki meslektaşları için bir okul olan usta gazeteci Sami Kohen’in vefat haberini aldım.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Usta gazeteci Sami Kohen’in vefat ettiğini üzülerek öğrendim. Kohen’e Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine bol sabır diliyorum. Türkiye basınının önemli ismi Kohen’in başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum.

İsrail Büyükelçiliği : Değerli yazar ve duayen gazeteci Sami Kohen’in kaybını derin bir üzüntüyle öğrendik. Ailesine, basın camiasına

ve Türk halkına başsağlığı dileriz.

Türk Yahudi Toplumu: Gazetecilik dünyasının duayeni, toplumumuzun gurur kaynağı, müstesna insan Sami Kohen büyüğümüzü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başta ailesi, toplumumuz, basın dünyası ve Türkiye’mize başsağlığı dileriz.

‘Zor bulunur bir isimdi’

Soli Özel (Uluslararası ilişkiler uzmanı, akademisyen): Sami Bey, gazete yazılarından bildiğim bir idoldü. Yaptığı işin nasıl bir emek sonucu yapıldığını idrak ettikçe de kendisine olan saygım arttı. Meslek etiği, meslek titizliği açısından eşi benzeri zor bulunur bir isimdi. En güçlü tarafı ve rehber olacak yönlerinden biri de meslek aşkı ve disiplinin ötesinde merakıdır. 93 yaşına kadar hâlâ gündelik gelişmeleri gözleri görmemesine rağmen bu kadar yakından takip etmesi, analiz edebilmesi meslek disiplinin yanı sıra bu merakının sonucudur. Büyük kayıp.

Özden Sanberk (Emekli Büyükelçi): Sami Bey’e çok büyük saygım olmuştur. Türkiye’nin dışarıya açılmasının haberciliği anlamında güvenilen bir gazetecimizdi merhum Kohen. Yeri asla doldurulamaz bir insan olarak hatırası bizimle yaşayacaktır. Sami Bey, gazeteciliğinin yanı sıra bizler, kendisini meslek büyüğümüz olarak da görürdük. Yaptığı haberler ve duruşuyla Türk diplomasi tarihine katkıda bulunmuş mümtaz bir kişilikti. Katıldığı seminerler ve toplantılarda daima Türkiye’nin görüşlerini etkili, objektif şekilde anlatan biriydi. Önemli görüş, söyleşi ve sözleri saygın basın yayın organlarında alıntılanıp yayınlanmıştır. Üzgünüm.

Prof. Dr. Hasan Köni (Uluslararası İlişkiler uzmanı): Türkiye çok değerli bir gazeteciyi kaybetti. Sami Bey’i Ankara’da olduğum yıllarda yakından tanıma fırsatı bulmuştum. Diplomasi gazeteciliği alanında tarafsız, dürüst, sağa, sola sapmadan en doğru haberi kaleme alan değerli biriydi. Sami Bey, dış politikada olup bitenleri ilk ağızdan dinleyip aktarır, objektif gazetecilikten taviz vermezdi. Türkiye’nin son 70 yıllık diplomasi tarihinin canlı tanığı olarak ortaya koydukları ile unutulmayacaktır.

Turgay Uluçevik (Emekli Büyükelçi): Başımız sağ olsun. Merhum Sami Bey’i çok yakından tanırdım. Aktif görevde bulunduğum yıllarda benimle dış politika konularında, özellikle de Kıbrıs, Türk-Yunan ilişkileri konularında sık sık temas ederdi. Sami Bey’in dış politika konusundaki bilgi ve ilgisini takdirle karşılardım. Kendisini sevgiyle, takdirle, rahmetle anıyorum. Toprağı bol olsun.

Yalım Eralp (Emekli Büyükelçi): Sami Kohen, son derece yetenekli, bilgili, kültürlü ve güvenilir bir yazar, analisti. Uzun yıllar Türk halkını aydınlattı. Yabancılar da kendisine son derece güvenip, akıl danışırdı. Sami Bey’i çok özleyeceğiz.

Bülent Eczacıbaşı (Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı): Sevgili dostumuz, kıymetli yazarınız Sami Kohen’in kaybı nedeniyle üzüntünüzü paylaşıyor, size ve Milliyet camiasına başsağlığı diliyorum.

Milliyet Gazetesi