Küstah yazardan PKK ve Ermenistan’a “Türkiye’ye karşı birleşin” çağrısı

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Ermeni gazeteci ve yazar Magda Tagtaşiyan, “Kürt halkı” diye yutturmaya çalıştığı teröristlere yönelik operasyonların “sözde Ermeni soykırımı” ile benzerlik gösterdiğini ileri sürerek “Kürt ve Ermeniler yeni Osmanlı siyasetine karşı güçlerini birleştirmeli” dedi.

MÜNÜBE YILMAZ

PKK ile Ermenistan arasındaki yakın iş birliği bir defa daha gözler önüne serildi. Üç nesildir Arjantin’de yaşayan Ermeni gazeteci ve yazar Magda Tagtaşiyan, “Kürt halkı” diye yutturmaya çalıştığı teröristlere yönelik operasyonların “sözde Ermeni soykırımı” ile benzerlik gösterdiğini ileri sürerek “Kürt ve Ermeniler yeni Osmanlı siyasetine karşı güçlerini birleştirmeli” dedi. Tayyip Erdoğan’ın Osmanlı dönemini geri getirme amacı taşıdığını savunan Tagtaşiyan, “Erdoğan, bu hayallerini hayata geçirmek için kendisine komşu devletlere saldırıyor. Bugün Kürtler ve Ermeniler ortak bir düşmana sahipler. Erdoğan rejimi her iki halka karşı büyük bir savaş veriyor” iddiasında bulundu.

Türkiye’ye “işgalci” dedi

Türkiye terör örgütü PKK ile değil de sanki Kürt vatandaşlarla mücadele ediyormuş imajı uyandırmaya çalışan küstah Tagtaşiyan, mazlumların hâmisi Türk devletini “işgalci” olarak nitelendirme aymazlığında da bulunarak büyük bir alçaklığa imza attı.

Teröristlere “kahraman” benzetmesi

Dünyada yaşayan 40 milyon Kürt’ün Türkiye’nin tehdidi altında olduğu herzesini yumurtlayarak, “ABD ve Rusya da Türk devletinin baskısına maruz kalıyor. Aynı şekilde Ermeniler de Türk devletinin tehdidi altında. Bu nedenle Ermeniler ve Kürtler güçlerini birleştirmelidir. Ortak düşmanları olan Erdoğan’a karşı mücadeleyi büyütmeliler” ifadelerini kullanan Tagtaşiyan, teröristler için de “kahraman” benzetmesinde bulunarak cibilliyetini gösterdi.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/kustah-yazardan-pkk-ve-ermenistana-turkiyeye-karsi-birlesin-cagrisi-1586514.html