Kim Kardashian, Kanye West’ten 23 milyon dolara ev satın aldı

Ünlü ABD’li Ermeni reality show yıldızı Kim Kardashian, Kanye West ile evli olduğu dönemde birlikte yaşadıkları California eyaletinin Hidden Hills şehrinde yer alan evi, West’ten satın aldı.

People dergisinin haberine göre, 40 yaşındaki reality show yıldızı, devam eden boşanma davası kapsamında eve 23 milyon dolar ödeyerek sahip oldu.

Kardashian’ın, evin kendi değerine 20 milyon dolar, içindeki mobilya ve aksesuarlara ise 3 milyon dolar ödediği öğrenildi.

Eve, Ocak 2020’de bağımsız bir eksper tarafından değer biçilmişti.

Kardashian ve 44 yaşındaki rap şarkıcısı West, evi 2014’te 20 milyon dolara satın almıştı. Belçikalı mimar Axel Vervoordt ile anlaşan çift, eve, beyaz rengin hakim olduğu özel dekorasyon yaptırmıştı.

North (8), Saint (5), Chicago (3) ve Psalm (2) adlarında dört çocuğu olan Kardashian ve West, evlerinin yenilenmesi aşamasında Kardashian’ın annesi Kris Jenner’ın evinde kalmış, aile, Aralık 2017’de eve taşınmıştı.

Kris Jenner, Nisan 2018’de attığı bir tweet’te evin değerinin 60 milyon dolara ulaştığını söylemişti.

Kardahian ile West, henüz ayrılmadan önce bu evde çocuklarıyla birlikte yaşıyordu. Ancak çiftin arasında tartışmalar yaşanmaya başladığında West, Wyoming’deki çiftlik evine taşınmıştı. Hatta West’in ABD başkanlığı için seçim çalışmalarını da bu çiftlikte yürüttüğü söylenmişti. People dergisi, geçtiğimiz günlerde West’in bu çiftliği 11 milyon dolara satışa çıkardığını yazdı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/10/20/Kim-Kardashian-Kanye-West/217917