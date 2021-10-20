Ermenistan sağlam temelli karşı argümanlar sundu

Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan-Ermenistan davasındaki acil tedbirlere ilişkin sözlü duruşmalar sırasında BM Uluslararası Adalet Divanı’na sağlam temelli karşı argümanlar sundu. Ermenistan’ın AİHM temsilcisi Yeğişe Kirakosyan, Facebook sayfasında bu konuda bilgi veriyor. Ayrıca Azerbaycan’ın mahkemeden Ermenistan’a karşı acil önlemler almasını talep ettiğini bildiriyor.

BM Uluslararası Adalet Divanı’nda Ermenistan’ı temsil eden Yeğişe Kirakosyan, “Azerbaycan, Azerbaycan’ın kurban olduğu izlenimini yaratmaya çalışıyor” dedi.

Yeghishe Kirakosyan, Ermenistan’ın Azerbaycan’ın nefret söylemi yayması konusunu gündeme getirdiğinde Azerbaycan’ın da aynı şeyi yaptığını ve Ermenistan’ın yaptığını iddia ettiğini kaydetti. Üstelik Ermenistan kültürel mirasın yok edilmesini talep ettiğinde Azerbaycan da aynısını yaptı, Ermenistan mahkemeye başvurdu ve bir hafta sonra Azerbaycan da aynısını yaptı.

Etnik nefret iddialarına yanıt olarak Ermeni elçisi, Azerbaycan’ın ayrımcılığın olmadığı yerlerde ayrımcılığı aramaya çalıştığını söyledi. Azerbaycan’ın, mayınları Artsakh sınırlarına kimin ve hangi amaçla yerleştirdiği konusunda yanlış bilgi yaydığına dair güvence verdi.

“90’lı yılların başında Azerbaycan tarafından yüzbinlerce mayın dikildi, o mayınlar çatışma bölgesindeki herkesi etkiledi, ne yazık ki mayınlardan hepimiz zarar gördük.

Ülkem, kişinin etnik kökeni ne olursa olsun, kaybedilen her canın yasını tutuyor. Onlarca yıldır ülkem tam bir mayın temizleme işlemi gerçekleştirmeye çalıştı, ancak Ermeni asıllı insanlar esas olarak yararlanıcılar olduğu için Azerbaycan insani misyonları sürekli olarak yasakladı.

Yeghishe Kirakosyan, “Ve ancak şimdi, bu insanlar yerinden edildiğinde, Azerbaycan aniden mayın temizlemenin değerini ortaya çıkardı” dedi.

Kirakosyan’a göre, Ermenistan iki kez Azerbaycan’a mayın tarlası haritaları sağladı.

“Elimize başka haritalar vermeye hazırız. Ermenistan, bu tür haritaları sağlamak için yasal bir zorunluluğu olmamasına rağmen bu öneriyi yaptı” dedi.

Sözlü duruşmalar 19 Ekim’de devam edecek.

Ermenistan Kamu Radyosu