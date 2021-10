Büyük bir değerimizi kaybettik

İvo MOLİNAS

Türkiye büyük bir değerini kaybetti. Türkiye’nin önde gelen, 70 yıllık çok başarılı uluslararası bir gazetecilik hayatına sahip olan Sami Kohen hayata veda etti.

Milliyet gazetesi ile özdeşleşen bir isim olan Kohen, dünyanın en saygın basın organlarından New York Times, Newsweek, Guardian ve birçok benzer kuruluşta yazdıklarıyla uluslararası siyasilerin, diplomatların ve gazetecilerin referans gösterdiği, parlak bir gazetecilik mesleğine sahip oldu. Türk basın tarihine en üretken basın emekçisi olarak geçti. Dünya siyasetini, nefes aldığı her an, yanında hiç eksiltmediği kısa dalga frekanslı radyosundan, dünyanın en ücra köşesindeki radyo kanallarını dinleyerek takip etti. Çok farklı kanallardan edindiği bilgilerle dünya siyasetini her gazeteciye örnek teşkil edecek şekilde objektif bir bakış açısıyla yorumladı, vizyoner görüşlerini sundu. Tarafsız ve analitik dünya siyaseti gazeteciliği anlamında Türkiye’nin en değerli gazetecisi oldu.

Geçtiğimiz yıl, Dışişleri Bakanlığı’nın, Sayın Mevlut Çavuşoğlu’nun bizzat elinden verdiği ‘Üstün Hizmet Ödülü’, 70 yıllık bitmek bilmeyen gazetecilik sevdasına karşılık veren en anlamlı ödül oldu.

Gazeteci Hakan Çelik’in geçtiğimiz yaz aylarında Sami Kohen’in evinde yaptığı görüntülü sohbet söyleşisi; bir duayen gazetecinin, gazetecilik aşkı ile sarmaladığı anılarını tarihi örneklerle sunması bağlamında, bizlere bıraktığı çok anlamlı bir mirası olarak hatırlanacak.

Sami Kohen, gerek mütevazi kişiliği, gerek içtenliği, çalışkanlığı, araştırmacılığı gerekse de mesleğine duyduğu büyük aşk bağlamında sadece gazetecilere değil, tüm insanlığa örnek teşkil edecek bir fani olarak hayata gözlerini yumdu.

Ne kendisi ne gazeteciliğe verdiği benzersiz katkısı ne de büyük hizmeti unutulmayacak.

Işıklar içinde istirahat etsin.

https://www.salom.com.tr/koseyazisi-120062-buyuk_bir_degerimizi_kaybettik.html