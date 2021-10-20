Avrupa Konseyi heyeti üyeleri Ermeni Soykırımı Anıtı’nı ziyaret etti

İsveç’in Avrupa Konseyi Büyükelçisi Martin Ehnberg liderliğindeki Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin demokrasi konusunda raportörler grubu, 19 Ekim’de Ermeni Soykırımı Anıtı’nı ziyaret etti.
Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü, Müze Eserleri Müdür Yardımcısı Lusine Abrahamyan anıtın kuruluş hikayesini konuklara anlattı.
Avrupalı konuklar sönmeyen ateşin önünde çiçek bıraktılar ve Ermeni Soykırımı’nın kurbanları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundular.
Ayrıca Ermeni Soykırımı Müzesi’ni gezdiler.
Ziyaretin sonunda Marten Ehnberg, Onursal Konuklar Defterine bir not yazdı.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/10/20/Avrupa-Konseyi-Ermeni-Soykırımı-Anıtı/217936
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