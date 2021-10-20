“Antisemitizm sosyal medya üzerinden genç kitlelere ulaşıyor”

Geçtiğimiz hafta sonuçları yayınlanan bir araştırmaya göre antisemitizm, Instagram ve TikTok gibi platformlar aracılığıyla daha genç nesil sosyal medya kullanıcılarına ulaşıyor ve yayılıyor.

Konuyla ilgili olarak ortak bir açıklama yapan ve söz konusu araştırmayı gerçekleştiren İngiltere’deki ‘Nefret Değil Umut’, Almanya’daki ‘Amadeu Antonio’ ve İsveç’teki ‘Expo’ vakıfları, Yahudi karşıtı kinaye ve ifadelerin “her sosyal medya platformunda yaygın” olduğunu ancak sosyal medya şirketlerinin harekete geçmede başarısız olduğunu belirtti.

Vakıflar yayınladıkları ortak raporda, nefret söyleminin Parler ve 4chan gibi sitelerde daha çabuk yayıldığını ve aşırıya kaçmaya devam ettiğini, ancak ana akım platformlarda da genç kullanıcılara ulaştığını açıkladı.

Araştırmaya göre, küresel kullanıcıların neredeyse yüzde 70’inin 13 ila 34 yaşları arasında olduğu Instagram’da, antisemitizmle ilgili hashtag’ler için milyonlarca sonuç çıkıyor. Araştırma kullanıcıların yüzde 69’unun 16 ila 24 yaşları arasında olduğu TikTok’ta ise, antisemitizmle bağlantılı üç hashtag koleksiyonunun altı ayda 25 milyondan fazla kez görüntülendiğini de gösteriyor.

Nefret Değil Umut Vakfı Araştırma Başkanı Joe Mulhall, “Yeni nesil sosyal medya kullanıcıları, başka yerlerde karşılaşmaları pek olası olmayan antisemit fikirlerle tanıştırıldı” dedi.

Ayrıca rapora göre, “Teknoloji şirketleri platformlarındaki antisemitizmin miktarını ve yaygınlığını azaltma becerisine sahip olmalarına karşın, birçoğu sorunu çözme konusunda tamamen başarısız oluyor.”

Raporun yayınlanması, Instagram ve mesajlaşma platformu WhatsApp’ın sahibi Facebook’un, eski bir üst düzey çalışanının yaptığı, şirketi güvenlik yerine kâra önem vermekle ve insanlar arası bölünmeyi tetiklemekle suçlayan açıklamaların ardından yoğun denetim ve incelemelerle karşı karşıya kalmasının hemen sonrasına denk geldi.

Avrupa’da yapılan çalışma, ana akım platformlarda antisemitizmin, özellikle pandemi döneminde “benzeri görülmemiş bir artışla” komplo teorileri formatında daha çok sayıda genç kullanıcılara ulaştığını ortaya koydu.

https://www.salom.com.tr/haber-120066-antisemitizm_sosyal_medya_uzerinden_genc_kitlelere_ulasiyor.html