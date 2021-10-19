Rusya: Azerbaycan’ın serbest bıraktığı 5 Ermeni esir Erivan’a ulaştırıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan yönetiminin Rusya arabuluculuğunda serbest bıraktığı 5 Ermeni esirin Rus uçakla Erivan’a getirildiğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bugün, 19 Ekim’de, Rusya’nın aracılığıyla Azerbaycan yönetiminin serbest bıraktığı 5 Ermeni esiri Rusya Hava Uzay Kuvvetleri’ne ait uçakla Erivan’a ulaştırıldı” ifadesine yer verildi.

Ermeni esirlerin serbest bırakılması için yapılan görüşmelere Rusya adınaGüney Askeri Bölge Komutan Yardımcısı Korgeneral Rüstem Muradov ve Rusya’nın Karabağ’daki Barış Gücü Birliği’nin Komutanı Korgeneral Gennadiy Anaşkin katıldığı kaydedilen açıklamada, “Rusya, silahlı çatışmayı sona erdirmeye yönelik üçlü anlaşmanın hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak için çalışmalara devam edecek” dendi.