PATRİKLİK SOSYAL YARDIM KOMİSYONU YÖNETİCİLERİ İBB SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANI’NI ZİYARET ETTİLER

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’nin talimatları ve takdisleriyle, Patriklik Sosyal Yardım Komisyonu (PSYK) yöneticilerinden Haçik Canel ve Manuk Kalaycıyan, 19 Ekim 2021, Salı, saat 14:00’te, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık’ı makamında ziyaret ettiler. Görüşmede, Aret Çakıcı ve Talin Ergüneş Gazer de hazır bulundular.

PSYK yöneticileri öncelikli olarak Kadasetli Patrik Hazretleri’nin selamlarını ilettiler ve bu ziyaretin bir iade-i ziyaret mahiyetini taşıdığı belirttiler. Mart ayı içerisinde, Sayın Saltık, Patrikhane’yi ziyaret etmiş ve komisyonun faaliyetleri hakkında bilgiler almıştı. Kendileri, Patriklik Makamı’nın himayesinde faaliyet gösteren komisyonun faaliyetlerini takdir ederek, komisyonun sistemine dahil tüm ailelere alışveriş kartı yardımı gerçekleştirmişti. Yöneticiler, kendilerine tahsis edilen bu yardım için Sayın Saltık’a bir kez daha teşekkür ettiler. Öte yandan, Yavuz Saltık, kendisine aktarılan bilgileri dinleyerek, yapılan yardımların ihtiyaç sahibi ailelere özenle ulaştırılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bu desteğin ilerleyen zamanlarda da süreceğini söyledi. Konuşmasının sonunda, PSYK’nın titizlikle sürdürdüğü çalışmalarını takdir etti ve bu vesileyle Patrik Hazretleri’ne selamlarını iletti.

Ziyaretçiler, Sayın Saltık’a hüsnü kabullerinden ve ilgilerinden dolayı teşekkür ederek Daire Başkanlığı binasından ayrıldılar.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/