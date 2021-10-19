100 Antik El Yazmasının Muhafaza Çalışması Tamamlandı

İskenderiye Patrikhanesi, İskenderiye Kütüphanesi ve Kıbrıs Leventis Vakfı tarafından Patrikhane’de bulunan 100 antik el yazmasının muhafaza çalışmasının tamamlanmasını anmak için etkinlik düzenledi.

El yazmalarının korunmasına yönelik çalışmalar 8 yıl önce başladı ve son yıllarda Leventis Vakfı’nın desteğiyle düzenlendi. Patriklik Kütüphanesi, Kutsal Kitaplar, dini metinler, azizlerin yaşamı, ilahi parçaları, Arapça el yazmaları ve felsefi eserler dâhil olmak üzere 10. yüzyıldan 19. yüzyılın ortalarına kadar olan antik el yazmalarını içermektedir. Kütüphanenin yenilenen alanı toplamda 40 bin’den fazla eser barındırmaktadır.

Patrik Theodoros etkinlikte yaptığı konuşmada, ‘‘Bu programın tamamlanması en büyük hayallerimden birinin gerçekleşmesidir. Kitaplar asla yok olmayacak’’dedi. İskenderiye Kütüphanesi Direktörü Mustafa El Feki ise, ‘‘İskenderiye Patrikhanesi’nin antik el yazmalarının korunması için çalışmaları dünya kültürüne bir katkıdır’’ dedi.

Muhafaza programının tamamlanmasının onuruna etkinlikte özel bir cilt sunuldu. (orthochristian)

https://haber.sat7turk.com/100-antik-el-yazmasinin-muhafaza-calismasi-tamamlandi/