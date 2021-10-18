Yerevan, Avrupa Çevrimiçi Satranç Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor

15-21 Ekim tarihlerinde Yerevan’da Tigran Petrosyan Satranç Evi’nde Avrupa Gençler Çevrimiçi Şampiyonası gerçekleşiyor.

Ermenistan Satranç Federasyonu basın servisinin aktardığı bilgilere göre Rudolf Pashikyan, Erik Gasparyan (U-14), Anahit Muradyan (U-14) ve Mikael Rostomyan (U-16) 4 turdan sonra kendi yaş gruplarında 3’er puan kazandı.

tur maçları bugün oynanacak. Ermeni 7 satranççılarn rakipleri Polonya’dandır.

Ermenistan’dan 16 satranç oyuncusu katılıyor. Tüm maçlar, klasik satranç programına göre bir buçuk saat süreyle çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor.

ERMENİ HABER AJANSI