Yahudi Kültürü Avrupa Günü 24 Ekim Pazar günü katılımcılarıyla buluşacak

24 Ekim Pazar, Yahudi Kültürü Avrupa Günü çerçevesinde Türk Yahudi kültürü ve mirasını müziği, dansı, lezzetleri ve gelenekleri ile tanıtan bir dizi etkinlik gerçekleşecek.

Avrupa’nın 35 ülkesi ile birlikte, 2001 yılından beri Türkiye’de de kutlanan Yahudi Kültürü Avrupa Günü, bu yıl 24 Ekim Pazar günü kutlanacak.

Yahudi Kültürü Avrupa Günü (YKAG), Yahudilerin tarihi ve kültürel mirasını tanıtmanın yanı sıra geleneksel müzik ve sanatlarını ülkelerinde birlikte yaşadıkları toplumla paylaşmak amacıyla düzenleniyor.

Bu yılki teması ‘Diyalog’ olan Yahudi Kültürü Avrupa Günü, Neve Şalom Sinagogu ve Kültür Merkezi ile 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesinde gerçekleşecek. Gün boyunca, Türk Musevilerinin kültür ve gelenekleri, konferans, sergi, belgesel film, konser ve kültür turu vb. bir dizi etkinlikle tanıtılacak.

Bu yıl için özel düzenlenen etkinliklerinin bir bölümü yüz yüze 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesinde, çevrimiçi olanlar ise www.muze500.comadresinden gün içinde ve yıl boyunca izlenebilecek.

Ziyaretçiler, 21 yüzyıldır Türkiye topraklarında yaşamakta olan Yahudilerin kültürü, melodileri, hikayeleri, kaybolmaya yüz tutan dilleri Judeo-Espanyol (Ladino) ve Sefarad Mutfağı hakkında bilgi edinebilecek.

Herkese açık olan program, katılımcılarını Türk Yahudilerinin yaşam tarzına doğru bir yolculuğa çıkaracak konulardan oluşuyor.

YÜZ YÜZE ETKİNLİKLER

YKAG kapsamındaki etkinliklerin yüz yüze olan bölümünde, 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesinde ‘Zaman ve Mekân İçinde Yahudilik’ ve ‘Yahudilerin Ayak İzleri’ sergileri gezilebilecek.

‘Yahudilerin Ayak İzleri’ sergisi bir buçuk yıllık bir çalışmanın ürünü… Sergi, daha önce Yahudilerin yaşamış oldukları şehir ve semtlerde anlatım yapılan röportajlar ve toplanan fotoğraflardan oluşuyor. ‘Yahudilerin Ayak İzleri’ belgeseli de aynı gün izlenebilecek.

Ayrıca bir bando ekibi Türk Musevileri Müzesinin dışında, Judeo Espanyol ezgilerini seslendirecek.

Aynı gün ziyaretçiler Yahudi Mirası Turlarına katılabilecek; Galata ve Balat Bölgesinde İstanbul’un en eski sinagogu olan Ahrida Sinagogunda yer alan ‘Türkiye Sinagogları Sergisi’ ve Yanbol Sinagogu o gün de gezilebilecek.

ÇEVRİMİÇİ ETKİNLİKLER

Yahudi Kültürü Avrupa Günü kapsamında birçok çevrimiçi etkinlik de düzenleniyor.

Çevrimiçi etkinlikler Zoom üzerinden izleyici ve katılımcılarla buluşacak. Bu etkinliklerde, çeşitli konular alanlarında uzman kişiler tarafından tartışılacak ve aktarılacak. Zoom etkinlikleri 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesinin web sitesinin ana sayfasında verilen link ve Facebook hesaplarından izlenebilecek.

Çevrimiçi program aşağıdaki etkinliklerden oluşmaktadır:

Yahudi İllüzyonistler ve Kukla Sanatçıları

İllüzyonist Sermet Erkin ve tiyatro sanatçısı Nedim Saban, Cumhuriyet’in ilk döneminden bu yana yaşanmış hikayeler ile Yahudi illüzyonistler ve kukla sanatçılarının Türk sanatına katkısı üzerine bir sohbet gerçekleştirecek.

Sinagog Arkeolojisi ve Duro Europos Sinagogu

Yahudilik, Hristiyanlık, Mezopotamya ve Antik dinler uzmanlığı ve eğitmenliği yanı sıra bu konularda çeşitli telif eserleri ve makaleleri bulunan Prof. Dr. Kürşat Demirci çok değerli bir sunum gerçekleştirecek. Prof. Demirci’nin sunumu, Yahudi kimliği oluşumunda sinagogun önemi ve gelişimiyle Yahudi Kültür Mirasında önemli bir yer tutan Duro Europos sinagogunun sanatsal yönüne odaklanacak.

Orta Çağ’da, İspanya ve Portekiz Sefarad Yahudilerinin Bilime Katkıları

İzmirli araştırmacı, yazar, rehber Sara Bencuya Pardo bilimsel çalışmalar eşliğinde, İspanyol ve Portekiz Sefarad Yahudilerinin bilime katkılarını aktaracak. Pardo ayrıca Osmanlı’ya göç etmiş bilim adamlarının döneme katkılarını da ele alacak.

Geçmişten Günümüze Yahudi Mahalleleri ve Sinagoglar

Kokartlı profesyonel turist rehberi, 500. Yıl Vakfı yönetim kurulu üyesi ve Şalom yazarı Mois Gabay, ‘Geçmişten Günümüze Yahudi Mahalleleri ve Sinagoglar’ başlıklı sunumuda Osmanlı’dan bu yana Yahudi yerleşimleri ve azınlıklar arası ilişkileri masaya yatıracak.

Tanrı’nın Sofrası

Anadolu Aydınlanma Vakfı üyesi, dinler tarihi, felsefe, ezoterizm ve hermenötik alanlarında makaleleri bulunan ‘Kutsal’ın Yorumu’ kitabının yazarı, grafik tasarımcı İzzet Erş, Yahudiliğin ‘kaşer’ kavramı ile İslam’ın ‘helal’ kanunlarını kutsal metinlerdeki doğru beslenme kaideleri ve teoloji çerçevesinde karşılaştıran bir sunumla çevrimiçi etkinlikler arasında yer alıyor.

Sefarad Mutfağının Bulunduğu Ortamlarla Etkileşimi

Gilda Kohen’den değişik kültürlerin lezzet tadımının çok popüler olduğu günümüzde, kendi mutfak kültürümüzden yola çıkarak geçmişimizi ve kimliğimizi irdeleyen bir sohbet.

Türk-Sefarad Mutfağından Bir Seçki

‘Köklere’ Dönüş adlı projesiyle farklı etnik mutfaklara odaklanarak büyükannelerle yaptığı tarif çekimleri ile nesilden nesile yemek kültürü üzerine proje geliştiren Lian Penso Benbasat’ın çekimi ile Sefarad mutfağının özel yemekleri, tarifleri ve hikayeleri çevrimiçi olarak izleyicilerle paylaşılacak.

Bir Yahudi Düğünü

Daha önceki yıllarda düzenlenen YKAG etkinliklerinde büyük ilgi gören, Yahudi toplumunda dinsel nitelikli olan evlilik töreninden bir gösterim, bu yıl çevrimiçi olarak katılımcılara sunulacak.

Müzik Dinletisi

Los Pasharos Sefaradis & Band tarafından sunulan Judeo Espanyol dilinde Sefarad Tangolardan oluşan bir mini müzik dinletisi, dinleyicilere keyifli dakikalar sunacak.

Dans Gösterisi

Her yaştan ve her meslekten Yahudilerden oluşan, amatör ruhla profesyonelce gösteriler düzenleyen Şemeş Karmiel Topluluğundan Yahudi müzikleri eşliğinde dans gösterisi.

Etkinlikler hakkında daha fazla bilgi ve katılım için: www.muze500.com

https://www.salom.com.tr/haber-120045-yahudi_kulturu_avrupa_gunu_24_ekim_pazar_gunu_katilimcilariyla_bulusacak.html