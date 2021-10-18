Sami Kohen kimdir?

93 yaşında İstanbul’da vefat eden gazeteci Sami Kohen, gazeteci bir babanın oğlu olarak 1954’te kadrosuna katıldığı Milliyet gazetesinde aralıksız 67 yıl çalıştı.

DUVAR- Böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Sami Kohen 1928 yılında İstanbul’da doğdu. Yahudi bir aileden gelen Kohen’in babası Albert Kohen de gazeteciydi.

Tan, Yeni İstanbul ve İstanbul Ekspres gazetelerinde çalışan Kohen 1954 yılında Milliyet gazetesi kadrosuna katıldı ve vefatına kadar aralıksız burada çalıştı.

Milliyet gazetesindeki köşe yazarlığının yanı sıra ABD’de yayınlanan “Christian Science Monitor” ve New York Times gazetelerinde de makaleleri yayımlandı.

Gazetecilik anıları 2007 yılında Özer Yelçe tarafından Sami Kohen Dünyanın Yazısı adıyla yayınlanan Sami Kohen, Türkiye’de aynı basın kuruluşunda en uzun süre çalışmış gazetecilerden biridir. (HABER MERKEZİ)

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