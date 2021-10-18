Putin: Ermenistan ve Rusya farklı yönlerde güçlü işbirliği kurdular

Rusya-Ermenistan 8’inci bölgelerarası forumunun katılımcıları için yaptığı açılış konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasında anlamlı bir diyalog ve çeşitli yönlerde güçlü işbirliğinin kurulduğunu kaydetti.

Putin konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Yüzyıllık dostluk ve karşılıklı saygı geleneklerine dayanan Rusya-Ermenistan ilişkileri, müttefik niteliktedir. Devletlerimiz arasında anlamlı bir siyasi diyalog, çeşitli yönlerde güçlü işbirliği kuruldu.”

Putin ayrıca, ekonomik, sosyal, altyapı, insani ve diğer birçok alanda karşılıklı yarar sağlayan projelerin hayata geçirilmesine ve Rus-Ermeni ilişkilerinin gelişmesine bölgesel işbirliğinin önemli bir katkı sağladığını da ifade etti.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı, konferans çerçevesinde Rus yetkililerin, sivil toplum kuruluşlarının, akademik, uzman ve iş adamları çevrelerinin deneyim alışverişinde bulunabileceklerini, ikili gündemdeki konuları ele alabileceklerini ve bundan sonraki adımlarla ortak çalışmaları belirleyebileceklerini de vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI