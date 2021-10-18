Messi’den Papa’ya imzalı forma

Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi, imzalı formasını Papa Francis’e hediye etti.

Paris Saint-Germain’in (PSG) yıldız futbolcusu Lionel Messi, imzalı formasını Papa Francis’e hediye etti.

Bosna Hersek’in Medjugorje kasabasında Hristiyanlar için önemli bir yer olarak kabul edilen mekanda hacı olan Lionel Messi, Katolik dünyasının lideri Papa Francis’e PSG’de giydiği formayı imzalı olarak gönderdi.

🇫🇷 x 🇻🇦 Audience | Le Premier ministre français @JeanCASTEX a été reçu par @Pontifex_fr ce matin, prélude à un déplacement destiné à commémorer le centenaire des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège. → https://t.co/awfwdQo0P3 pic.twitter.com/jT1z07oz1N — Vatican News (@vaticannews_fr) October 18, 2021

‘Francisco’ya büyük bir sevgiyle’

En Son Haber’in aktardığına göre Messi, 30 numaralı formasının üstüne ‘Francisco’ya büyük bir sevgiyle’ notunu düştü.

Öte yandan Messi, Barcelonalı formasını da daha önce Papa’ya hediye etmişti.

Fransa Başbakanı Jean Castex aracılığıyla Papa’ya hediyesini gönderen Lionel Messi, 2013 yılında da Papa Francis ile görüşmüştü.

Sputnik Türkiye