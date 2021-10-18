Markar Esayan Vefatının 1. Yılında Kabri Başında Anıldı

Şişli Ermeni Mezarlığı’nda 17 Ekim Pazar günü, 25-26-27. dönem İstanbul Milletvekili Markar Esayan’ın kabri başında bir anma töreni düzenlendi. Vefatının 1.yılı sebebi ile düzenlenen Hokehankisd törenine Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II. riyaset ederken Markar Esayan’ın ablaları, kız kardeşi, milletvekilleri, Beyoğlu Belediye Başkanı, bazı ilçe başkanları, Peder Şirvan Mürzyan, okuyucular Misak Çamyapan, Rober Doğanay, Erkan Karabetyan ın yanısıra dostları, arkadaşları, çok sayıda seveni ve çeşitli basın mensupları katıldı.

Hokehankisd dualarının ardından Kadasetli Patrik Sahak II. konuşma yaparak “yakın dostum” diye adlandırdığı Markar’ı andı. Konuşmasında özetle Tanrı’nın ölüme karşı ruhumuza ölümsüzlüğü koyduğunu ancak bunun imanımızla aktive olabileceğini söyledi ve “Efendimiz İsa Mesih’in dediği gibi ;Buğday tanesi yere düştüğünde, öldüğünde yeni bir hayatla dirilir ve daha bol bir hayata çıkar.” dedi. Daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: “Benim dostum, arkadaşım, kilisede görevli yardımcımdı. En az beş sene kilisenin mihrabında benle birlikte kutsal sofraya hizmet etti. Kutsal Kitap’ı gençliğinden beri iyi bilirdi ve o imanla yaşadı. Hastalığını o imanla göğüsledi. Hastalığının acılarıyla arınmış, Rab’bi ile ruhunu aktive etmiş bir şekilde ölümün karanlığına girdi ve orada, inandığı ışıkla karşılaştı.”

Ardından Markar Esayan’ın milleti ve ülkesi için hayırlı işler yaptığından söz eden Patrik Hazretleri, ölümünde dahi hayır işlediğini, cenazesinde Cumhuriyet tarihinde bir ilkin gerçekleşip bir Cumhurbaşkanının Ermeni Kilisesini ziyaret edip törene katıldığını dile getirdi.

Sözlerinin sonunda başta kardeşlerine ve tüm sevenlerine taziyelerini sunup, Kutsal Ruh’un, Rab’bin tesellisi dileklerinde bulunurken, “mezarlıklar mucizeyi görmemizin yeridir. İnsanlar mucize görmek istediklerinde gökyüzüne bakarlar, Tanrı ise toprağa bakmamızı ister çünkü en büyük mucizeleri Yüce Yaratan, toprakta yaratır. Orada cansız toprağa hayat verir, bitkilerle, çiçeklerle, meyve ağaçlarıyla ve insanla en büyük mucizesini topraktan yaratır” dedi.

Rab’bin duasının okunmasının ardından tören son buldu.

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