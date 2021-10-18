İzmir Karşıyaka Kilisesi’nde Azize Helena Bayramı

İzmir Karşıyaka semtinde 1904 yılında inşa edilen Azize Helena Kilisesi’nde İzmir Latin Katolik Başepiskoposu Monsenyör Martin Kmetec’in katılımıyla, 16 Ekim 2021 Cumartesi Akşamı Azize Helena Bayramı kutlandı.

Ayini Monsenyör Kmetec yönetirken, kilisenin Başrahibi Dariusz Stanislaw Bialkowski ve İzmir’in farklı kiliselerinden gelen rahipler de eşlik ettiler.

Özdeyişler Kitabı’ndan Sözler ve Aziz Pavlus’un Galatyalılar’a Mektubu’ndan Sözler okunduktan sonra Diyakon Nikola Aziz Yuhanna tarafından yazılan Mesih İsa’nın İncil’inden sözler okudu.

Ardından İzmir Başepiskoposu verdiği vaazında Azize Helena’nın hayatını anlattı : “Helena, üçüncü yüzyılın ortalarında muhtemelen (Küçük Asya) Bitinya bölgesi Drepanum’da; 248 veya 250’de mütevazı alt sınıf bir aileden doğar. 270 yılında Kostantius Klorus yönetici iken Helen’e âşık olur ve 293 yılında onunla evlenir. Kostantius Klorus, Diokletian tarafından Sezar unvanına atandığında, Helen’den ayrılmaya onu zorlar.

Helena ailesini, kocasını, oğlunu ve sahip olduğu toplumsal konumunu kaybetmesiyle bir aşağılanma yaşar, ancak sessizlik içinde ve alçakgönüllülükle şikâyet etmeden inzivaya çekilir ve örnek bir yaşam sürer. Oğlu Konstantin imparator olduğunda annesine Augusta unvanını verir. Bu unvan “tüm kadınların en soylusu” demektir. Helena’nın Hristiyanlığa iman etmesi, yetişkinliğinde gerçekleşmiştir. Belki de kendisi ölmeden kısa bir süre oğlu Konstantin’in iman etmesine katkıda bulunan da oydu.

Helena 78 yaşındayken 326 yılında, Mesih’in darağacı – Haçı’nı bulma arzusuyla Filistin topraklarındaki Kutsal Yerlere tövbe eşliğinde bir hac yolculuğu yapar. Helen, büyük bir dini coşkuyla imana tanıklık eder, hayır işleri yapar ve kutsal yerlerde ünlü bazilikalar inşa eder. Azize Helena, hayatında çok acı çekti. Acı çekmek bizi kırılgan, üzgün kılan bir durumdur. Acı çekmemiz hayatımızın gerçekliğidir. Azize Helena de çok acı çekti. Ama imana dair ümidini ve gücünü korudu. Papa 6. Pavlus 1964’te Roma Kolosseum’da Via Crucis (Haç Yolu duası) esnasında şunları söylemiştir: “Haç ışığı altında, keder […] garip bir şekilde Mesih’in Istırabı’na benziyor, neredeyse onunla bütünleşmeye çağrıldı. Her insanın acısı Mesih’inkiyle bütünleşebilir ve böylece kurtuluşa erebilir” dedi.

Aziz Yuhanna Katedrali’nde görevli Mesut Bey ilahi söyleyerek ve Serkan Bey org çalarak bayrama güzel bir renk kattılar. Ayin’den sonra kilisenin bahçesinde tüm katılımcılara ikram verildi. (SAT-7 TÜRK/İZMİR-Nathalie Ritzmann)

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