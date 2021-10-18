Ermenistan’da Garzou ve Jansem’in grafik çalışmalarının sergisi açılacak

Avrupa Miras Günleri kapsamında 17-24 Ekim tarihlerinde “Arno Babajanyan” Konser Salonu yeniden açılan fuayelerinde dünyaca ünlü Fransalı Ermeni ressamlar Garzou (Garnik Zulumyan, 1907 – 2000) ve Jansem’in (Hovhannes Semerjyan, 1920 – 2013) eserleri sergilenecek.

Avrupa Miras Günleri kapsamında 17 Ekim’de saat 19:00’da resmi açılışı yapılacak olan serginin ardından “Kadans” müzik grubu konser verecek.

Sergi “Ermenistan-Fransa. Kültürel Diyalog” başlıkla düzenlenecek.

Açılış programında Charles Aznavour, Georges Garvarents, Michel Legrand, Richard Galliano, Astor Piazzolla’nın yanı sıra Aram Khachatryan, Arno Babajanyan ve diğer bestecilerin eserleri yer alacak.

Serginin kapanış töreni 24 Ekim saat 19:00’da yapılacak ve ardından oda müziği konseri verilecek.

Proje, Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı, Fransa’nın Ermenistan ve Yerevan Çağdaş Sanat Müzesi ile işbirliğiyle gerçekleşecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/10/18/Ermenistan-Garzou-Jansem/217709